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這是什麼線？「台南人的日常」曾是城垣遺址

2025/05/21 14:33

台南人日常經過的路底下有歷史，曾是城垣遺跡。（記者洪瑞琴攝）台南人日常經過的路底下有歷史，曾是城垣遺跡。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近成功大學勝利路上有「奇怪的石線」，每天來往人車經過，可說是「台南人的日常」。但是少人知道這是什麼線？原來這騎車路經的底下，曾是300年前小東門城垣遺跡。

南市東區勝利路上「石線」，即是300年前小東門城垣遺跡相關位置。（記者洪瑞琴攝）南市東區勝利路上「石線」，即是300年前小東門城垣遺跡相關位置。（記者洪瑞琴攝）

台灣（台南）府城建於1725年，原為木柵竹城，1788年林爽文事變後改建為土城。目前光復校區近勝利路的小東段城垣殘蹟即為改建後的遺構，是台南舊城垣現存最完整，也是最長的1段。

成功大學曾於10多年前進行小東門城遺址考古，並且同步進行城牆基礎透地雷達探測及試挖，當時小東門城的部份遺構出土，包括主城門的基礎遺構，巨塊花崗岩，還有馬道斜坡內垣和甕城城垣基礎。

位於成大光復校區的小東門城垣遺址殘跡。（記者洪瑞琴攝）位於成大光復校區的小東門城垣遺址殘跡。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局主任祕書林喬彬表示，細小石材鋪成的線條，即示意昔時小東門城垣遺跡相關位置輪廓線，映證小東門城的歷史。

城垣由多樣的構造構成，如土墼、版築夯土等，成大曾於2012年至2014年期間進行修復，其中1段城垣採修舊如舊原則，另1段則修復至接近未傾頹前樣貌，同時建高架廊道橫跨殘蹟以觀覽城垣構造呈新舊融合。若對台灣歷史、城垣建築或考古有興趣，小東門段遺址是值得一訪的文化景點。

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