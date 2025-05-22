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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

傳承130年的東京「人形町今半」 首次來台呈現傳奇壽喜燒饗宴

2025/05/22 22:03

日本百年壽喜燒名店「人形町今半」攜手大倉久和大飯店，首度來台客座重現經典壽喜燒風味。（記者周幸叡攝）日本百年壽喜燒名店「人形町今半」攜手大倉久和大飯店，首度來台客座重現經典壽喜燒風味。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本百年壽喜燒名店「人形町今半」代表取締役社長高岡哲郎說：「之前來店裡用餐的外國客人有22萬人，其中台灣客人有8萬人！讓我一直期盼來台灣、在此為台灣客人提供服務，這個願望終於實現。」5月22至6月1日，人形町今半在大倉久和大飯店展開11天的期間限定客座活動，為台灣壽喜燒愛好者獻上原汁原味的美味饗宴。

人形町今半代表取締役社長高岡哲郎期盼藉由此次來台客座經驗，讓台灣和日本共同創造更好的壽喜燒文化。（記者周幸叡攝）人形町今半代表取締役社長高岡哲郎期盼藉由此次來台客座經驗，讓台灣和日本共同創造更好的壽喜燒文化。（記者周幸叡攝）

來自東京，創立於1895年的壽喜燒名店「人形町今半」，在日本共有15家店鋪，延續130年、3代的傳統美味，不僅是東京人的美食記憶，也是國際旅客造訪日本時的口袋名店，被饕客譽為「一生必嘗壽喜燒」。此次與大倉久和大飯店的合作，為忠實呈現人形町今半的經典風味，特別由主廚嚴選人形町今半黑毛和牛空運來台，並由主廚領軍、共23人的專業團隊來台北，連餐具也自日本空運來台，全程親自料理並現場掌控每道工序，由來自各店鋪遴選出的專業職人進行專屬臨桌服務，力求將本店每個細節完美重現。

人形町今半5月22至6月1日客座大倉久和大飯店，連餐具也自日本空運來台，圖為套餐中的前菜。（記者周幸叡攝）人形町今半5月22至6月1日客座大倉久和大飯店，連餐具也自日本空運來台，圖為套餐中的前菜。（記者周幸叡攝）

來自人形町本店的服務人員根本菜水香，涮煮前先倒入人形町今半壽喜燒的靈魂醬汁。（記者周幸叡攝）來自人形町本店的服務人員根本菜水香，涮煮前先倒入人形町今半壽喜燒的靈魂醬汁。（記者周幸叡攝）

選自人形町本店的服務人員根本菜水香，有4年服務經歷，身著工作和服，熟練地在桌邊為客人上菜、解說菜色，依照客人的食用速度，從前菜、湯品、製燒和牛握壽司，陸續擺上桌，之後進行套餐中的主餐「今半黑毛和牛壽喜燒」的涮煮。她表示，今半黑毛和牛大概涮30秒即可，但還是可依照客人喜好，例如喜歡吃熟一點就涮久一點。由於進入今半都會先經過員工訓練，根本菜水香不只流暢掌握和牛、蔬菜的涮煮工序，也完美擺盤上桌，器皿的花色位置、碗盤內的食物高低擺設，每個細節都展現日式款待精神，擺在客人面前的每一道壽喜燒，就是秀色可餐的食藝品。

傳承130年的東京「人形町今半」 首次來台呈現傳奇壽喜燒饗宴由主廚嚴選人形町今半黑毛和牛空運來台，並由專業職人進行專屬臨桌服務，力求將人形町今半本店每個細節完美重現。
（記者周幸叡攝）

大倉久和大飯店表示，此次人形町今半客座餐會，開放預訂首日便被壽喜燒愛好者搶訂一空，更有日本壽喜燒鐵粉專程飛來台灣參加這一場難得的盛宴。為讓更多賓客能以從容悠閒的方式體驗這場難得的日式饗宴，大倉久和大飯店同步推出「人形町今半壽喜燒客座」專屬住宿專案，專案訂房期間即日起至5月29日、住宿適用期間為5月22日至6月1日，該專案包含菁英客房住宿，內含雙人歐風館早餐，並贈送「人形町今半壽喜燒客座餐會」福套餐兩客，邀賓客盡享極致奢華的住宿與美食體驗。相關活動內容洽詢電話：02-21815120，或詳詢大倉久和大飯店官網。

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