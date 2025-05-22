傳承130年的東京「人形町今半」 首次來台呈現傳奇壽喜燒饗宴

日本百年壽喜燒名店「人形町今半」攜手大倉久和大飯店，首度來台客座重現經典壽喜燒風味。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本百年壽喜燒名店「人形町今半」代表取締役社長高岡哲郎說：「之前來店裡用餐的外國客人有22萬人，其中台灣客人有8萬人！讓我一直期盼來台灣、在此為台灣客人提供服務，這個願望終於實現。」5月22至6月1日，人形町今半在大倉久和大飯店展開11天的期間限定客座活動，為台灣壽喜燒愛好者獻上原汁原味的美味饗宴。

人形町今半代表取締役社長高岡哲郎期盼藉由此次來台客座經驗，讓台灣和日本共同創造更好的壽喜燒文化。（記者周幸叡攝）

來自東京，創立於1895年的壽喜燒名店「人形町今半」，在日本共有15家店鋪，延續130年、3代的傳統美味，不僅是東京人的美食記憶，也是國際旅客造訪日本時的口袋名店，被饕客譽為「一生必嘗壽喜燒」。此次與大倉久和大飯店的合作，為忠實呈現人形町今半的經典風味，特別由主廚嚴選人形町今半黑毛和牛空運來台，並由主廚領軍、共23人的專業團隊來台北，連餐具也自日本空運來台，全程親自料理並現場掌控每道工序，由來自各店鋪遴選出的專業職人進行專屬臨桌服務，力求將本店每個細節完美重現。

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人形町今半5月22至6月1日客座大倉久和大飯店，連餐具也自日本空運來台，圖為套餐中的前菜。（記者周幸叡攝）

來自人形町本店的服務人員根本菜水香，涮煮前先倒入人形町今半壽喜燒的靈魂醬汁。（記者周幸叡攝）

選自人形町本店的服務人員根本菜水香，有4年服務經歷，身著工作和服，熟練地在桌邊為客人上菜、解說菜色，依照客人的食用速度，從前菜、湯品、製燒和牛握壽司，陸續擺上桌，之後進行套餐中的主餐「今半黑毛和牛壽喜燒」的涮煮。她表示，今半黑毛和牛大概涮30秒即可，但還是可依照客人喜好，例如喜歡吃熟一點就涮久一點。由於進入今半都會先經過員工訓練，根本菜水香不只流暢掌握和牛、蔬菜的涮煮工序，也完美擺盤上桌，器皿的花色位置、碗盤內的食物高低擺設，每個細節都展現日式款待精神，擺在客人面前的每一道壽喜燒，就是秀色可餐的食藝品。

由主廚嚴選人形町今半黑毛和牛空運來台，並由專業職人進行專屬臨桌服務，力求將人形町今半本店每個細節完美重現。

（記者周幸叡攝）

大倉久和大飯店表示，此次人形町今半客座餐會，開放預訂首日便被壽喜燒愛好者搶訂一空，更有日本壽喜燒鐵粉專程飛來台灣參加這一場難得的盛宴。為讓更多賓客能以從容悠閒的方式體驗這場難得的日式饗宴，大倉久和大飯店同步推出「人形町今半壽喜燒客座」專屬住宿專案，專案訂房期間即日起至5月29日、住宿適用期間為5月22日至6月1日，該專案包含菁英客房住宿，內含雙人歐風館早餐，並贈送「人形町今半壽喜燒客座餐會」福套餐兩客，邀賓客盡享極致奢華的住宿與美食體驗。相關活動內容洽詢電話：02-21815120，或詳詢大倉久和大飯店官網。

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