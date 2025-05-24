台灣知名乾旦兆欣驚傳逝世 享年40歲

台灣知名乾旦演員兆欣傳昨（23）日過世，享年40歲。（圖片擷取自温宇航臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣知名京劇乾旦兆欣驚傳昨（23）日於家中過世，享年40歲。記者向李清照私人劇團感傷動作派藝術總監劉亮延查證，證實此消息。

台灣京劇演員温宇航於臉書表示，「摯友黃兆欣到天上做神仙了。難過的心情無以言表。兆欣一路好走！」李清照私人劇團感傷動作派藝術總監劉亮延亦於臉書悼念，「兆欣，辛苦了，惡怨成仇盡散去，長大不容易，20年來我知道每一天你都很努力。我愛你。」

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兆欣，1984年生。國立中央大學中文系戲曲組博士，專攻旦角表演理論，集學術、實踐與創作於一身，身兼導演、演員和創作者的全方位青年藝術家。甫於今年2月底與EX-亞洲劇團前往印度國際戲劇節演出《迦爾納》以京劇身段以及崑曲聲腔驚豔印度戲迷。

兆欣高中時由李孟雲女士開蒙，學習京劇旦角，自此投入戲曲表演，師承京劇程派傳人李文敏等；同時，攻讀國立臺灣藝術大學表演藝術研究所，而後取得國立中央大學中文系戲曲組博士。首度導演作品《聊齋》（2013）獲選首屆文化部藝文新秀，陸續執導《易》、《張協〉2018》、《畫皮》、《地獄變》、《香纏》、《我，哪吒》等實驗戲曲作品，並以演員身分參與香港進念．二十面體、艾未未、李清照私人劇團感傷動作派、捌號會所、EX-亞洲劇團等團隊創作。

兆欣於《妙玉》中扮相。（李清照私人劇團感傷動作派提供）

兆欣學習傳統，並參與各種跨領域演出，兼具學術與演出經歷 。曾獲文化部藝術新秀補助，結合評書、古琴，發表實驗戲曲《聊齋》；亦和台北新劇團合作推出《荒山淚—據程硯秋電影復排》、《京劇身體實驗—易》、《聶隱娘》、《畫皮》等；客家戲曾導演文和傳奇戲劇團《張協〉2018》、《來自三國的你》（復排）；崑曲導演作品則有阮劇團劇本農場《師師令》；此外，亦關注跨文化改編，導、演芥川龍之介《地獄變》。近期則參與跨國製作：香港進念二十面體《驚夢》；羅馬歌劇院歌劇院《杜蘭朵》、EX-亞洲劇團《迦爾納》等

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