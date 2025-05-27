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阿帕次、台灣尚勇管樂版！台南管樂藝術季起跑 34場全免費（影音）

2025/05/27 16:00

小朋友將爆紅的韓國洗腦歌「阿帕次（APT.）」，以及熱血的Team Taiwan應援嗆司曲「臺灣尚勇」等，改編成管樂版演出，精湛的吹奏與唱跳功力，贏得喝采。（記者吳俊鋒攝）小朋友將爆紅的韓國洗腦歌「阿帕次（APT.）」，以及熱血的Team Taiwan應援嗆司曲「臺灣尚勇」等，改編成管樂版演出，精湛的吹奏與唱跳功力，贏得喝采。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕邁入第10年的台南管樂藝術季起跑，持續至8月中旬，每週六、日都有安排精采演出，34場次全部免費，涵蓋經典、親子、現代，以及地方特色等曲風；市府歡迎各界共襄盛舉；今天的宣傳活動，小朋友將爆紅的韓國洗腦歌「阿帕次（APT.）」，以及熱血的Team Taiwan應援嗆司曲「台灣尚勇」等，改編成管樂版演出，展現吹奏與唱跳的功力，贏得喝采。

邁入第10年的台南管樂藝術季，熱鬧起跑。（記者吳俊鋒攝）邁入第10年的台南管樂藝術季，熱鬧起跑。（記者吳俊鋒攝）

與以往一樣，系列節目都在新化演藝聽登場，這屆以「進擊の管樂」為主題，象徵活動10年有成，突顯不斷突破與進步的精神，展現台南藝文領域的獨特風貌。

市府文化局今天在演藝廳舉辦宣傳活動，現場也進行開幕大戲《許石音樂劇二部曲：南都追想》的精華演出，為今年的管樂藝術季熱鬧造勢；副市長葉澤山、議員李偉智等各界貴賓出席宣傳活動，攜手代言。

宣傳活動上，進行開幕大戲《許石音樂劇二部曲：南都追想》的精華演出。（記者吳俊鋒攝）宣傳活動上，進行開幕大戲《許石音樂劇二部曲：南都追想》的精華演出。（記者吳俊鋒攝）

今年的藝術季，將於6月14日舉行開幕系列活動，當天下午與晚上由台南市管樂團與謎思星球劇團聯手帶來《南都追想》，以音樂劇形式重現台灣音樂家許石的動人故事。

葉澤山說，管樂具穿透力，有令人振奮的感覺，所到之處，都充滿歡樂，藝術季10年來，參與過表演的團體超過300隊，已成了國內最重要的交流平台，彼此分享成果，並結交為好友，活動獲得肯定。

葉澤山指出，藝術季活動所在的新化，有知名的老街、武德殿、虎頭埤、日式宿舍群等，值得與會民眾順遊，或結合左鎮化石園區、山上水道博物館，規畫一日行程，體驗台南的人文與風情，歡迎各界來趟聽音樂、吃美食、玩景點的夏日觀光之旅。

文化局副局長林韋旭提到，《南都追想》融合聲樂、管樂與戲劇的現場演奏，免費索票入場，數量有限，敬請把握機會。

林韋旭表示，6月14、15日也將在新化演藝廳戶外區域舉辦「管你什麼市」音樂市集，包含文創攤位、街頭藝人、樹下音樂會與親子手作課程等，活動內容多元。

林韋旭強調，台南管樂藝術季已成為新化最具代表性的音樂活動，今年共吸引國內各地63組團隊報名，最終精選32團帶來34場的精采演出，激盪豐富的文化火花。

邁入第10年的台南管樂藝術季，熱鬧起跑。（記者吳俊鋒攝）邁入第10年的台南管樂藝術季，熱鬧起跑。（記者吳俊鋒攝）

全季活動內容包含5、6月的「樂在南風」，邀請台南的管樂團隊進行演出，展現地方文化底蘊；7、8月的「樂遊世界」，則以經典大團為主，由國內各精湛管樂團隊輪番上場。

另外，今年也特地於新化演藝廳的大廳舉行小型沙龍音樂會，安排「廳享樂聚」的系列演出，邀請室內樂團與現場觀眾近距離互動，在更輕鬆的氛圍中體驗管樂的魅力。

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