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比3層樓還高！吳肇勳大幅書法端節首亮相

2025/05/28 20:14

鹿港書法名家吳肇勳在長10公尺的宣紙，以隸書寫下蘇東坡名作「赤壁懷古」。（記者劉曉欣攝）鹿港書法名家吳肇勳在長10公尺的宣紙，以隸書寫下蘇東坡名作「赤壁懷古」。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕端午節也是詩人節！彰化縣書法學會理事長吳肇勳選用大文豪蘇東坡經典創作「赤壁懷古」，以隸書所寫下的超大書法作品，將在5月31日端午節當天在鹿港龍山寺首度亮相，以行動來致敬古代文人！

端午節也是詩人節，彰化縣書法學會理事長吳肇勳邀請9位大師現場揮毫，民眾只要憑3張有效發票就可索取，限量300份。（記者劉曉欣攝）端午節也是詩人節，彰化縣書法學會理事長吳肇勳邀請9位大師現場揮毫，民眾只要憑3張有效發票就可索取，限量300份。（記者劉曉欣攝）

吳肇勳指出，他打從認識文字開始就寫書法，寫書法已經超過一甲子，這次超大作品超越個人紀錄，寬約2公尺，長約10公尺，特別選用仿竹簡宣紙，以呈現古風，作品足足花了3天才寫完，因為不是一口氣完成，每回下筆都要經過蘊釀與沉思，才能開始提筆書寫，讓作品的風格氣勢能夠完整與一致。

吳肇勳選用仿古竹簡宣紙來寫下超大書法作品。（記者劉曉欣攝）吳肇勳選用仿古竹簡宣紙來寫下超大書法作品。（記者劉曉欣攝）

吳肇勳強調，選擇蘇東坡的「赤壁懷古」，主要是他也很喜歡這首詞作，文學氛圍也適合以超大書法來表達，首度亮相後，將會懸掛在他個人的吳肇勳書法館繼續展出。

而配合詩人節，鹿港龍山寺在端午節當天還有推出大師揮毫分享會，邀請鄭哲彰、施承佑陳奕君陳昭坤梁文泉賴耀裕許文共曾梓棟尤祖和等9位書法人，民眾只要持3張有效的統一發票就可兌換，書法小品作品將寫在仿古宣紙，預計提供300份。當天也有彰化縣崇晉書道學會書法展，讓人感受鹿港文風鼎盛的書法風氣。　

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