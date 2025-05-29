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作家、出版人陳曉林辭世 享壽76歲

2025/05/29 12:56

陳曉林著作書影。（《文訊》雜誌提供）陳曉林著作書影。（《文訊》雜誌提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕以散文集《青青子衿》風靡文壇的知名作家、出版人陳曉林，於5月26日病逝於台北，享壽76歲。消息傳出後，文壇同道深表哀悼，追念他一生為文字與出版耕耘的身影。

陳曉林1949年生於台灣，台灣大學電機系畢業後赴美深造，取得哈佛大學碩士學位。雖出身理工背景，卻長期專研文史哲與近代中西思想史，筆鋒理性而不失情懷。青年時期即以〈覆霄霄〉一文嶄露頭角，1977年出版《青青子衿》，以知性感性的散文風格奠定文壇地位，後續出版《吟罷江山》、《劍氣簫心》、《壯歲旌旗》等作品。

除創作之外，陳曉林更是台灣出版界的重要推手。他曾任《中國時報》人間副刊主編、《民生報》總主筆，後創辦「風雲時代」出版社，主編多部歷史小說與武俠經典，推動古龍、高陽、還珠樓主等作家的重出江湖。他亦是倪匡《衛斯理系列》在台復刻計畫的催生者，系列銷量突破百萬冊，影響深遠。

陳曉林生前與古龍、金庸、倪匡皆有深厚情誼，對文學出版眼光獨到。他曾表示，即使出版環境艱難，每年需銷毀數萬本庫存書籍，仍不曾後悔選擇這條路。晚年動過大手術後仍關注出版工作，曾希望完成古龍與龔鵬程全集的出版，作為文化傳承的延續。陳曉林一生筆耕不輟，留下豐富的文字資產。

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