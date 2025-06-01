旺中蔡旺庭高喊「中國台灣」挨轟舔共！《中時》聲明撂話：台灣人就是中國人

陸委會今日痛批，旺中集團代表在「海峽兩岸中華文化峰會」發表附和中共對台統戰宣傳作為、傷害國家主權言論，危害國家利益，給予最嚴厲譴責。（圖擷取自《中新社》）

〔記者董柏廷／台北報導〕由中共官方主辦的「海峽兩岸中華文化峰會」近日在北京召開。旺旺集團總經理蔡旺庭在致詞宣稱，「旺旺起源於中國台灣，發展於祖國大陸，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人，我們感恩祖國給予的各項支持，感謝祖國的市場發展紅利，更銘記作為中華兒女，在文化傳承中的責任與使命。」

陸委會今（1）日發新聞稿痛批，旺中集團一意孤行，為了一己私利，不顧社會觀感，發表傷害我國家主權言論，甘願成為中共對台統戰的棋子，在此給予最嚴厲的譴責。

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《中國時報》聲明全文，稱「台灣、大陸同屬一個中國，台灣人就是中國人。」（圖片取《中時新聞網》）

對此，《中時新聞網》發布聲明回應：「針對陸委會第034號新聞稿，《中國時報》聲明如下：「根據憲法及兩岸人民關係條例，台灣、大陸同屬一個中國，台灣人就是中國人，本是中華兒女，這是我們一貫立場，呼籲大家遵憲、護憲，一起為兩岸和平及台灣未來打拚。」

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