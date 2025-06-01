自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

旺中蔡旺庭高喊「中國台灣」挨轟舔共！《中時》聲明撂話：台灣人就是中國人

2025/06/01 17:35

陸委會今日痛批，旺中集團代表在「海峽兩岸中華文化峰會」發表附和中共對台統戰宣傳作為、傷害國家主權言論，危害國家利益，給予最嚴厲譴責。（圖擷取自《中新社》）陸委會今日痛批，旺中集團代表在「海峽兩岸中華文化峰會」發表附和中共對台統戰宣傳作為、傷害國家主權言論，危害國家利益，給予最嚴厲譴責。（圖擷取自《中新社》）

〔記者董柏廷／台北報導〕由中共官方主辦的「海峽兩岸中華文化峰會」近日在北京召開。旺旺集團總經理蔡旺庭在致詞宣稱，「旺旺起源於中國台灣，發展於祖國大陸，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人，我們感恩祖國給予的各項支持，感謝祖國的市場發展紅利，更銘記作為中華兒女，在文化傳承中的責任與使命。」

陸委會今（1）日發新聞稿痛批，旺中集團一意孤行，為了一己私利，不顧社會觀感，發表傷害我國家主權言論，甘願成為中共對台統戰的棋子，在此給予最嚴厲的譴責。

《中國時報》聲明全文，稱「台灣、大陸同屬一個中國，台灣人就是中國人。」（圖片取《中時新聞網》）《中國時報》聲明全文，稱「台灣、大陸同屬一個中國，台灣人就是中國人。」（圖片取《中時新聞網》）

對此，《中時新聞網》發布聲明回應：「針對陸委會第034號新聞稿，《中國時報》聲明如下：「根據憲法及兩岸人民關係條例，台灣、大陸同屬一個中國，台灣人就是中國人，本是中華兒女，這是我們一貫立場，呼籲大家遵憲、護憲，一起為兩岸和平及台灣未來打拚。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應