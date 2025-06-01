2025西班牙GENALGUACIL小鎮博物館駐村計畫 即日起開放徵件

「2025-2026年西班牙GENALGUACIL小鎮博物館駐村暨參展計畫」即日起開放徵件（文化部提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕為擴展台灣藝術家與西班牙藝文界深度交流機會，駐西班牙代表處文化組今年與西班牙南部馬拉加省（Málaga）荷納瓜希爾市小鎮博物館（Genalguacil Pueblo Museo）首度合辦駐村暨參展計畫，將徵選1名視覺藝術家於今年9月至10月赴Genalguacil小鎮駐村創作。

Genalguacil小鎮透過藝術轉型為藝術小鎮，亦獲參展知名「馬德里ARCO國際當代藝術博覽會」資格。（文化部提供）

獲選藝術家將獲Genalguacil小鎮博物館提供住宿與工作空間，以及當地專業藝文人際網絡資源等，並於駐村結束捐贈博物館一件創作作品作為典藏，且安排於2026年「馬德里ARCO國際當代藝術博覽會」展出。文化部則提供藝術家國際旅運費、生活及創作材料費用，以及赴2026年馬德里ARCO藝博會參展經費等。

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駐西班牙代表處文化組表示，這次首度與Genalguacil小鎮博物館合作，雙方均期待台灣藝術家與當地社區、自然環境及藝術社群深度交流所帶來的火花，歡迎創作題材與當今人文及自然環境議題相關，且樂於與人交流互動的藝術家踴躍參與徵件。

西班牙GENALGUACIL小鎮當地主要藝文場館費南多‧仙代諾當代美術館。（文化部提供）

Genalguacil小鎮透過藝術轉型為藝術小鎮，以「整個小鎮都是博物館」為概念，自1994年啟辦 「藝術聚合」（Encuentros de Arte）計畫，迄今已邀請超過250位藝術家駐村創作，逐年累積豐富藝術資產。

「2025-2026年西班牙GENALGUACIL小鎮博物館駐村暨參展計畫」自即日起開放線上申請， 6月26日晚上12點截止受理，申請者須具本國籍，2年內未曾獲選文化部各項駐村交流計畫，並曾舉辦公開發表，含個展或聯展等，且須具備良好外語能力（英語或西語等），以及國際交流經驗。屆時將由駐西組及館方共同評選最符當地藝術特質且具體可行的創作計畫，預計7月中旬公布徵選結果，9月至10月駐村，相關徵選辦法請見活動網頁: https://www.taiwanembassy.org/es/post/36522.html。

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