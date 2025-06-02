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玉山生態藝術暑期營 插畫家帶領手繪山林生態

2025/06/02 19:39

玉山生態藝術暑期營，讓學員在戶外探索觀察，並以手繪方式記錄動物生態。（玉管處提供）玉山生態藝術暑期營，讓學員在戶外探索觀察，並以手繪方式記錄動物生態。（玉管處提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園南部園區暑假將舉辦生態觀察藝術營隊，時間從7月12至13日，此次除了在梅山遊客中心的梅山植物園觀察生態，還能在插畫家帶領下，進行生態繪圖創作，讓學員透過五感觀察，以手繪記錄園區生態環境，活動即起報名至6月11日止。

玉山生態藝術暑期營，講師會帶領學員在梅山植物園探索生態，並記錄山林環境。（玉管處提供）玉山生態藝術暑期營，講師會帶領學員在梅山植物園探索生態，並記錄山林環境。（玉管處提供）

玉山國家公園管理處表示，玉山南部園區包含南橫公路，沿途路程蜿蜒，但也蘊藏豐富生態資源，學員可在經驗豐富的講師帶領下，觀察植物園的動、植物生態，今年也邀請插畫家李政霖、黃瀚嶢，指導營隊進行生態繪圖，以純粹的手繪創作，記錄大自然的美好。

玉山生態藝術暑期營，學員可跟著插畫家學習生態繪圖創作。（玉管處提供）玉山生態藝術暑期營，學員可跟著插畫家學習生態繪圖創作。（玉管處提供）

玉管處也說，營隊戶外活動地點主要為遊客中心對面的梅山植物園，室內創作課程則在遊客中心，講師會講解動物特徵與繪畫技巧，讓學員在觀察過動物後，畫出完整生動的動物畫作，盼透過實地觀察，並結合手繪紀錄，讓參與民眾不只是走馬看花，還能深度認識生態環境，留下獨特山林回憶。

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