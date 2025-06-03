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經典《望春風》吹向檳城 竹縣中正國中國樂團解鎖夢想3000

2025/06/03 15:39

中正國中國樂團以「夢想3000，上山出海」為願景成軍，7年來師生齊心努力，克服學生零基礎及校內資源有限的挑戰，從地方賽一路晉級全國賽。（擷取自新竹縣政府官網）中正國中國樂團以「夢想3000，上山出海」為願景成軍，7年來師生齊心努力，克服學生零基礎及校內資源有限的挑戰，從地方賽一路晉級全國賽。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣中正國中國樂團以「夢想3000，上山出海」為願景成軍，7年來師生齊心努力，克服學生零基礎及校內資源有限的挑戰，從地方賽一路晉級全國賽，不僅榮獲113年度全國學生音樂比賽——絲竹室內合奏全國優等，今（3）日更遠赴馬來西亞參加2025國際禾樂藝術節華樂比賽，與當地中學簽訂姐妹團協議，並演奏台灣經典曲目《望春風》交流，成功解鎖夢想！

新竹縣中正國中國樂團今天出發前往馬來西亞參賽與交流，解鎖夢想。（擷取自新竹縣政府官網）新竹縣中正國中國樂團今天出發前往馬來西亞參賽與交流，解鎖夢想。（擷取自新竹縣政府官網）

中正國中指出，國樂團於2018年成軍的願景，即期望透過3000公尺高山音樂會與超過3000公里的國際交流行動，拓展學生視野，培養國際觀。這次在學務主任王譽潣申請下，成功獲得安麗慈善基金會「追夢基金」的補助，前往馬來西亞參賽與交流，解鎖2項夢想3000願景之一的出海3000公里。

中正國中國樂團以「夢想3000，上山出海」為願景成軍，7年來師生齊心努力，克服學生零基礎及校內資源有限的挑戰，從地方賽一路晉級全國賽。（擷取自新竹縣政府官網）中正國中國樂團以「夢想3000，上山出海」為願景成軍，7年來師生齊心努力，克服學生零基礎及校內資源有限的挑戰，從地方賽一路晉級全國賽。（擷取自新竹縣政府官網）

中正國中國樂團將與檳城菩提中學及華都中學校際交流，並正式簽訂姐妹團協議。為了這次的圓夢活動，團員們特別演奏台灣經典曲目《望春風》，並與兩校學生共同合奏《金蛇狂舞》、《小鎮》等華樂經典作品，展現音樂無國界的交流能量。

「教育的本質不是尋找一個美麗的地方，而是讓孩子們所到之處變得美麗。」校長蔡英煌表示表示，此行樂團多數學生是首次出國，對能參與國際比賽感到無比興奮與珍惜，出發前積極練習、全力以赴。特別感謝家長支持師長陪伴和基金會資源挹注。他肯定學校團隊致力為學生打造自信舞台，讓孩子們在溫暖支持中茁壯成長，這段旅程不僅是音樂的展現，更是教育最動人的風景。

新竹縣中正國中國樂團獲得113年度全國學生音樂比賽-絲竹室內合奏全國優等。（擷取自新竹縣政府官網）新竹縣中正國中國樂團獲得113年度全國學生音樂比賽-絲竹室內合奏全國優等。（擷取自新竹縣政府官網）

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