「澎湖藝術行事曆」集滿6枚圖章 可兌換精美小禮物

今年澎湖縣政府文化局澎湖藝術行事曆，可前往中興藝廊、文馨畫廊及二呆藝館等地索取。（澎湖縣政府文化局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局今年推出元宵廟宇集章活動，普獲各界好評後，再接再厲推出澎湖12個月份「石滬小生物」圖章，以澎湖縣政府文化局每年度安排精采多元的展演活動，為讓民眾體驗豐富多彩的文化饗宴，增加互動性，今年邀請「白沙島藝聞」設計，並推出為每一場展演活動注入如潮汐般豐沛的樣貌。

集滿6個印章，可兌換精美滑鼠墊。（澎湖縣政府文化局提供）

今年「澎湖藝術行事曆」集章活動自即日起至12月31日，可以至澎湖縣政府文化局中興畫廊、文馨畫廊、特展室或二呆藝館的展覽以及參與本縣演藝廳的演出活動。集滿6個月份不同圖章，即可兌換以「石滬海洋」為設計的限量滑鼠墊，陪伴你在日常中也能如航行於澎湖湛藍海面，探索於藝術的世界。

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每月展覽活動檔期及表演活動，可參見澎湖縣政府文化局網站的最新消息（https://www.phhcc.gov.tw/）以及文化局臉書，或洽詢展覽藝術科-展覽業務承辦人許先生，電話926-1141分機241；畫廊開放時間：星期三～日，上午9時至12時，下午2時至5時，星期一、二及國定假日休館；演藝廳活動承辦人陳小姐，分機242。

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