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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

全台首座星級餐飲團隊進駐的美術館 MMHG打造北美館餐飲新風貌

2025/06/05 21:10

全新品牌「Bonami 法式小館」與「Rolling Dough 咖啡廳」，將於北美館修繕後重新開放的南進門2樓登場。（MMHG提供）全新品牌「Bonami 法式小館」與「Rolling Dough 咖啡廳」，將於北美館修繕後重新開放的南進門2樓登場。（MMHG提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕明（6）日起，來到台北市立美術館不只可欣賞藝術品、也能在米其林星級餐飲團隊進駐的餐飲空間享受美食，兩個全新品牌──「Bonami 法式小館」與「Rolling Dough 咖啡廳」，將於北美館南進門2樓登場，分別設有42席與12席內用座位，即日起開放預約。

Bonami及Rolling Dough開幕儀式剪綵，左起Alife Holdings創辦人游適任、忠泰建設副董事長李彥良、MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉、北美館副館長蔣雨芳。（MMHG提供）Bonami及Rolling Dough開幕儀式剪綵，左起Alife Holdings創辦人游適任、忠泰建設副董事長李彥良、MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉、北美館副館長蔣雨芳。（MMHG提供）

北美館是廣受國內外人士喜愛的藝文景點，現在又將成為全台首座擁有米其林星級餐飲團隊進駐的藝文場館，此一進駐計畫由MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin）領軍，亦為Alife Holdings投資該集團後，雙方首度以全新夥伴關係正式攜手推出的合作專案，結合藝術、建築與美食的跨界合作，不僅刷新北美館的空間想像，也為台北注入藝文與餐飲融合的新風貌。

Rolling Dough透過極簡色調與特製幾何吊燈，讓咖啡廳與展間空間巧妙對話。（MMHG提供）Rolling Dough透過極簡色調與特製幾何吊燈，讓咖啡廳與展間空間巧妙對話。（MMHG提供）

曾多次摘星米其林、並屢獲亞洲50大最佳餐廳殊榮的MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉，率領團隊傾力打造一處「全台獨有」的館內餐廳，讓美食成為館內展覽體驗的延伸，向巴黎羅浮宮Le Café Marly、紐約MoMA的The Modern等國際經典致敬，重新詮釋美術館中的飲食角色。林泉表示，Bonami不只是一家提供療癒飲食體驗的經典法式家常菜餐廳，而是一段完整的文化旅程。希望讓來看展的遊客，也能同時留下「秀色可餐」的味覺記憶，甚至吸引國際旅客，專程來體驗台北特有的文化氛圍。

Bonami餐酒館延續「好朋友」精神，打造開放式廚房的共享空間。（MMHG提供）Bonami餐酒館延續「好朋友」精神，打造開放式廚房的共享空間。（MMHG提供）

值得一提的是，兩間餐廳進駐的場域位於北美館修繕後重新開放的南進門2樓，巧妙利用北美館的幾何線條與三面通透採光，保留建築語彙，融入大量木質、植栽與風格建材，打造開放舒適的用餐空間。尤其Rolling Dough咖啡座位區，擁有台北市區少見的低空航道景觀，更提供「北美館看飛機」絕佳視角，觀展之餘，也能抬頭仰望天空、近距離觀賞飛機劃過城市上空的瞬間，增添一份獨特的城市風景。

.MMHG湘樂餐飲集團將傾力把美術館轉化為不僅能「視」與「聽」的場域，更是拓展成能「嗅」、「味」、「觸」的五感體驗據點。（MMHG提供）.MMHG湘樂餐飲集團將傾力把美術館轉化為不僅能「視」與「聽」的場域，更是拓展成能「嗅」、「味」、「觸」的五感體驗據點。（MMHG提供）

Bonami × Rolling Dough，宛如從味蕾出發的風味策展，Bonami餐酒館名字源自法文「Bon ami」（好朋友），代表一種溫暖、適合分享的生活態度，午間提供義大利麵、燉飯、手作三明治等輕食選項，夜晚則轉為氛圍濃厚的餐酒館，讓用餐成為觀展旅程的自然延伸。該品牌主廚何卓濠（Percy Ho）曾任職多家香港知名米其林星級餐廳，善於融合國際技巧與在地風味，以溫暖不拘的料理風格，打造出一處適合好友聚會或家人團聚的自在空間。

Rolling Dough致力成為「可頌專門店」新指標，歡迎民眾帶著可頌走入花博公園圓山園區，延伸藝文日常的餘韻。（MMHG提供）Rolling Dough致力成為「可頌專門店」新指標，歡迎民眾帶著可頌走入花博公園圓山園區，延伸藝文日常的餘韻。（MMHG提供）

相鄰的Rolling Dough咖啡廳，品牌名稱象徵「層層摺疊、用心揉製的手工麵團」，隱寓著生活中微小卻珍貴的美好日常，店內主打每日現烤可頌與精品咖啡，提供內用和外帶服務。甜點行政主廚Florian Bourquin來自瑞士，曾任世界頂級品牌Pierre Marcolini的甜點主廚，擅長以純熟的歐陸烘焙技法，烘焙出層次分明、口感酥脆的法式甜點，致力將 Rolling Dough成為「可頌專門店」新指標，歡迎民眾帶著可頌走入花博公園圓山園區，延伸藝文日常的餘韻。Bonami與Rolling Dough將於明（6）日正式開幕，即日起開放預約，電話：02-25850161，更多相關內容詳詢Bonami餐廳粉絲團IGRolling Dough餐廳粉絲團IG

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