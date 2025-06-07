陪伴證嚴法師一生最珍貴的寶物 泛黃經書國台圖圖書醫院助回春

國台圖圖書醫院國書修復師徐美文，仔細進行《法華經》的修復工作。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館除了蒐藏日治時期至今的本土文化與歷史書籍，館內並設有圖書醫院，具有修復歷史悠久破損史籍能力，國台圖2年前受證嚴法師之託，為她珍藏50多年的清朝印製的《法華經》進行修復，如今幾近大功告成，國台圖館長曹翠英說，這7冊《法華經》是法師的「慧命」，與國台圖珍視的「紙壽千年」理念不謀而合，讓文化傳承生生不息。

修復《法華經》難度高，因為經書讀到破損或頁面斷裂，證嚴就會自行用膠帶、紙片黏貼補合，修復非常不易。（記者翁聿煌攝）

創建台灣慈濟志業、聞名海內外的證嚴法師，一生都在奉行入世宣揚佛法、普渡眾生的信念，她心目中最重要的寶物，不是精雕細啄的白玉佛像、也不是珍貴稀有的傳世法器；竟是一本陪伴她大半輩子的泛黃經書，印製於清同治時期的7冊《大乘妙法蓮華經》（簡稱《法華經》），佛法書頁不堪無數次翻閱，內頁破損斷裂、多處再用膠帶黏貼，這本樸實無華的經書，才是證嚴法師最珍惜的慧命，且是她立志弘揚佛法的根基。

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曹翠英表示，3年前證嚴法師因為委託國立台灣圖書館的圖書醫院，修復1本慈濟師兄從土耳其帶到台灣、擁有500多年歷史的《古蘭經》，國台圖圖書醫院的圖書修復師徐美文以細膩嚴謹的態度，重現這本《古蘭經》的歷史風華，獲得法師的稱許與信任，證嚴再拿出她珍藏的7冊《法華經》，因為年代已久，書頁已經泛黃破損，證嚴表示，這7冊《法華經》的價值不僅在百餘年的歷史，而是她在20多歲未出家前，在一次機緣下，從民眾手中購得。

從此以後這7冊《法華經》一直陪在證嚴身旁，在無數個寂靜夜晚，證嚴就著燈光研修佛法精義，相傳《法華經》是佛陀在世最後8年所講授的佛法，也成為證嚴一生推動濟世志業、面對各種艱難挑戰的勇氣與信心來源，因此證嚴十分珍惜這本經書，但即使她都放置在木盒中妥為保存，書頁紙張仍難敵歲月的風化、日漸破損脆化，令她既心疼又不捨。

證嚴法師珍藏的《法華經》，由國台圖圖書醫院妙手回春，有若新書。（記者翁聿煌攝）

徐美文轉述證嚴說「這本經典是我的慧命」弘揚佛法的根基，除此以外，證嚴還委請國台圖發揮專業考證能力，她當初聽說這本經書是清乾隆時期所印製，盼國台圖還能找出這本經書的身世起源。

徐美文不僅查出證嚴《法華經》的前世今生，也開始逐步進行修復工作，她指出，修復《法華經》要比當初修復《古蘭經》難度更高，因為證嚴法師非常珍惜這本經書，每當讀到破損或頁面斷裂，證嚴就會自行用膠帶、紙片黏貼補合，如今要去除這些膠帶和紙帶非常不易，她與圖書醫院的修復團隊花了2年多的時間完成7冊《法華經》改頭換面的工程。

徐美文笑說，面見證嚴法師時，上人鼓勵她要吃素食，她在與證嚴法師互動和交付任務時，深刻感受到證嚴追求「真、善、美」的執著，她也發願在修復經書的期間茹素，期能不負所託。

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