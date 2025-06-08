竹縣府飛越萬里 迎回藝術瑰寶蔡蔭棠畫作返鄉

台灣本土客籍畫家蔡蔭棠次子蔡世英，對著珍藏數10年、即將歸鄉的父親作品，儘管難掩不捨，卻又果斷捐贈給新竹縣。（圖由郭秋燕提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕20世紀中、台灣本土知名的新埔客籍畫家蔡蔭棠，其半世紀前的油畫、水彩、素描作品，在美國經子女蔡世英等妥善珍藏數10年後，決定讓這些原與世人無緣的畫作「落葉歸根」，重回台灣懷抱且跟國人分享。縣府文化局為此派出專責團隊，由本身也是業餘畫家的副局長郭秋燕率隊親赴美國盤點、封存，再飛越萬里迎回家鄉。包含去年蔡世英率先捐贈的，新竹縣已獲贈705件蔡蔭棠作品、20本相冊、1500多封書信、日記手稿以及相關文物。堪稱繼陳澄波等之後，再度點亮台灣本土畫壇的另一巨匠。

新竹縣政府文化局由副局長郭秋燕（右2）率領專案團隊赴美，跟蔡蔭棠次子蔡世英（中）共同完成這次的藝術返鄉的重大任務。（圖由郭秋燕提供）

縣長楊文科日前親自迎接這批藝術瑰寶返抵家鄉，並指示即刻進行專業的整飭數位化作業，未來將成為新竹縣新美術館永久典藏的鎮館之寶。縣府文化局下個月底則將率先舉辦蔡蔭棠作品的開箱與紀錄展，讓所有人一睹這批藝術珍寶如何乘載著蔡家對父、祖的孺慕，文化局團隊又是怎樣珍愛護送返鄉的所有過程。

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滿載著台灣本土知名客籍畫家蔡蔭棠畫作自美歸來的貨車，日前終於返抵縣府文化局。（取自竹縣府官網）

「我想想也是對的，應該爸爸生在台灣，長在台灣，他根本這些東西就屬於台灣的人的，不是我們的。」、「我很捨不得，但還是覺得是該做的事情，是對爸爸的一個交代，也是對台灣人民的一個交代。」郭秋燕回憶在美國，蔡蔭棠小女兒蔡如蓉協助盤整畫作時，說出這樣讓人眼眶發熱、有感而發的話。

新竹縣長楊文科（左起往右）、縣府秘書長李安妤、縣府文化局長朱淑敏共同「開箱」歡迎貨車內的蔡蔭棠畫作歸鄉。（取自竹縣府官網）

去年1月，已經84歲的蔡蔭棠次子蔡世英因獲悉新竹縣將有新的美術館，特別返台拜訪縣長楊文科，表達想讓父親作品落葉歸根，當時就捐出了捐313件，包含油畫、素描、水彩等較小件的作品。

新竹縣長楊文科（中）偕同縣府秘書長李安妤（右）、縣府文化局長朱淑敏（左）用視訊向人在美國的蔡蔭棠次子蔡世英及其家人致敬和道謝。（取自竹縣府官網）

楊文科隨後指示文化局今年成立專案團隊赴美處理後續大件作品捐贈歸國事宜，並把這1萬公里的返鄉過程用影像記錄下來。他認為這批作品，將繼陳澄波等之後，再度引爆本土畫壇的熱度，也將有助於重建臺灣藝術史，特別是客籍藝術家及其創作歷程。

新竹縣長楊文科（中）親自檢視自美歸鄉的蔡蔭棠作品等文物。（取自竹縣府官網）

結果專案團隊赴美後，和親族互動良好，蔡世英等深刻感受到縣府的重視與誠意，以至於再追加捐贈392件水彩與素描經典作品，楊文科獲悉立刻視訊向蔡家致敬與道謝。

縣府文化局長朱淑敏說，這是國內繼美國爾灣順天美術館跟前輩畫家洪瑞麟家族把作品文物捐贈回台後，再次有僑居在外的藝術家家族大批捐贈作品回台的盛事。

她說，蔡蔭棠出身新竹縣新埔望族，畢業自日本京都帝國大學經濟系，曾任教過新竹中學。當年受老師南條博明啟蒙創作油畫，求學時也受過松尾壽治、鹽月桃甫指導，一生雖未曾在專業美術學校學習過，但跟畫壇關係友好，創作風格自由，野性立體兼具。

1977年蔡蔭棠移居美國後創作大增，除了早期在台的寫生作品，另以舊金山、太浩湖以及日本奈良等地風景作為創作靈感，如今這些作品也都回到了新竹，縣府文化局明年3月將以特展方式，讓它們在封存近半世紀首度亮相在世人眼前。

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