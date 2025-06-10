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老相館珍藏地方影像 旗美社大集結出版《日光照在杉林的日子》

2025/06/10 17:38

杉林《日光照相館》於1951年由張仁葵所開設，張仁葵的女兒張春香開放相館空間，供民眾預約參觀。（記者蘇福男攝）杉林《日光照相館》於1951年由張仁葵所開設，張仁葵的女兒張春香開放相館空間，供民眾預約參觀。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市杉林區崁頂「日光照相館」珍藏300多張老照片，旗美社區大學集結出版《日光照在杉林的日子－張仁葵以日光顯影的時空情書》一書，讓人得以一窺日治時期至民國60年代的旗美地區人文地景樣貌。

旗美社大今天上午10點在杉林區農會熱鬧舉辦《日光照在杉林的日子》新書發表會，許多在地居民和從外地趕來共襄盛舉的民眾，將會場擠得水洩不通、座無虛席，堪稱是杉林地區難得一見的藝文盛會。

旗美社大校長張正揚表示，日光照相館於1951年由張仁葵所開設，張家為崁頂在地望族，張仁葵的祖父張貴春日治時期曾擔任保正（村里長），因熱心公益、捐地建校留下美名，父親張連有日治時期曾任職警局，1938年赴中國廣州擔任日本軍方機關報《廣東迅報》攝影工作，1942年隨軍投入馬來戰場，1945年二戰結束失蹤未歸，時年35歲。

《日光照在杉林的日子－張仁葵以日光顯影的時空情書》新書發表會後，與會民眾步行至日光照相館參觀。（記者蘇福男攝）《日光照在杉林的日子－張仁葵以日光顯影的時空情書》新書發表會後，與會民眾步行至日光照相館參觀。（記者蘇福男攝）

張正揚說，張連有、張仁葵父子喜歡拍照，甚至以照相為業，身後留下一批珍貴的老照片，拍攝年代橫跨日治1920年代至民國1970年代，拍攝地點包括杉林、甲仙、美濃、左營、廣州甚至南洋，主題則有人像、家族日常、婚禮喜宴、廟宇、橋梁、溪流等，是十分珍貴的地方文化資產。

旗美社大在高雄市立歷史博物館、作家張卉君、文史工作者蘇福男和攝影師郭建良等人協助下，編輯出版《日光照在杉林的日子－張仁葵以日光顯影的時空情書》一書，讓塵封已久的影像，再次喚回地方悠遠的記憶。

《日光照在杉林的日子－張仁葵以日光顯影的時空情書》一書，蒐羅張連有、張仁葵父子為地方拍攝的影像紀錄，並由後代張春香口述時空背景故事。（記者蘇福男攝）《日光照在杉林的日子－張仁葵以日光顯影的時空情書》一書，蒐羅張連有、張仁葵父子為地方拍攝的影像紀錄，並由後代張春香口述時空背景故事。（記者蘇福男攝）

張仁葵的女兒張春香有感而發表示，小時候看家裡的相簿，對無緣見上一面的祖父並無太多印象，直到父親晚年把祖父在南洋戰場的軍裝照翻拍放大掛牆上，才感覺祖父好像真的存在過，此次為了編輯出書，時隔半世紀重新翻閱老照片，心情感受完全不同，口述一張張老照片的時空背景，昔日記憶逐漸浮現，也彷彿與父祖輩對話。

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