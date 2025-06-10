台灣文化in世博 首波文創品預購半小時完售 最搶手是它

We TAIWAN首波周邊商品包含四款結合珍珠奶茶、小籠包、茄芷袋等台灣元素的「a-We」造型徽章組，以及療癒感十足的「a-We」娃娃吊飾。（文總提供）（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部將於8月前進日本舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，推出超人氣原創角色「a-We」，並攜手文化總會製作多款台灣製周邊商品，今（10）日上午10時開放預購，結果不到半小時全數完售，其中，「a-We」娃娃最受歡迎，徽章單入款則以「珍奶」造型銷量最高。

療癒感十足的「a-We」娃娃大受歡迎。（文總提供）（記者凌美雪攝）

We TAIWAN首波周邊商品包含四款結合珍珠奶茶、小籠包、茄芷袋等台灣元素的「a-We」造型徽章組，以及療癒感十足的「a-We」娃娃吊飾。商品現已上架至Pinkoi「We TAIWAN」設計館（www.pinkoi.com/store/gacctw），預計7月上旬陸續出貨。

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文總統計，截止下午4時許，首波商品銷售已突破1,500件，其中又以「a-We」娃娃最受歡迎，徽章單入款則以「珍奶」造型銷量最高。為因應高度需求，文總已緊急追加貨量，確保每位喜愛「a-We」的粉絲都能順利購得。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」將於8月2日至20日舉辦，活動期間民眾可前往大阪梅田VS. （GRAND GREEN OSAKA）空間及「TAIWAN PLUS 2025台日新風」攤位實體購買。

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