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台灣阿公靠「香蕉」奪美國小說獎！《蕉王吳振瑞》揭開一代人拚出經濟奇蹟的真面目

2025/06/12 12:05

台灣作家李旺台小說《蕉王吳振瑞》英譯版《Banana King NGÔO TSÍN-SUĪ》獲美國Foreword雜誌獨立出版獎「歷史小說獎」。（圖取自美國Foreword Reviews官方網站）台灣作家李旺台小說《蕉王吳振瑞》英譯版《Banana King NGÔO TSÍN-SUĪ》獲美國Foreword雜誌獨立出版獎「歷史小說獎」。（圖取自美國Foreword Reviews官方網站）

〔記者董柏廷／台北報導〕一位台灣阿公，靠香蕉打進美國小說獎榜單！作家李旺台以台灣戰後農業發展為題材所著的歷史小說《蕉王吳振瑞》，其英文譯本《Banana King NGÔO TSÍN-SUĪ》奪下2024年美國《Foreword Reviews》舉辦的 Foreword INDIES Book Awards「歷史小說類銅獎」，讓更多國際讀者看見台灣文學的底氣與深度。

《蕉王吳振瑞》改編自1969年高雄青果社冤案，小說描寫戰後台灣香蕉外銷黃金年代，以及企業家吳振瑞如何從屏東起家，一手建立台灣7成香蕉出口量的產業王國。這不只是個人奮鬥史，也是一部庶民如何與體制搏鬥的歷史剪影，全書角色充滿真實血肉，情節讓人感同身受。

《蕉王吳振瑞》李旺台著，鏡文學出版。（鏡文學提供）《蕉王吳振瑞》李旺台著，鏡文學出版。（鏡文學提供）

小說英文版由美國 Shadelandhouse Modern Press 出版，翻譯者史天慕（Timothy Smith）為長年居台的文學研究者，熟稔在地語言與文化。他特別在譯本中保留台語、客語與日語詞彙，以貼近原著語感，也讓國際讀者更能體會台灣的文化複層。他表示：「讓更多人讀懂台灣，是我最大的心願。」此書自2023年在美出版後，即陸續入選多項書評推薦書單，並於今年2月被美國 Asia Society 列入「五本認識台灣的書」書單之一。此次獲得Foreword INDIES Book Awards歷史小說類銅牌獎，是國際文學界對李旺台作品的高度肯定。

《蕉王吳振瑞》作者李旺台。（鏡文學提供）《蕉王吳振瑞》作者李旺台。（鏡文學提供）

作者李旺台分享自己的感動：「這些年，台灣文學界已有許多好作品在國際露臉，我能跟上腳步，讓更多外國讀者理解我們的文化與精神風貌，是一種幸運。」他提到，許多讀者回饋這本小說讓他們哭了，也想起自己村莊的故事與長輩的身影。此次譯本能順利出版並打入國際市場，也因客委會推動的「客家文學作品翻譯及海外推廣計畫」成功媒合出版與翻譯資源，讓台灣文化以更立體的樣貌走向世界。

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