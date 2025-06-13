有人看見樹有人看見分手後的早晨 這場展用「安靜」打中每個走過失戀的人

林煒翔〈如霧起時〉油彩、畫布，130 × 162公分。2025。（安卓藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕如果記憶會發芽，它會長成什麼模樣？安卓藝術15週年特展「生命樹」集結來自台灣、亞洲與歐洲共15位藝術家，作品橫跨繪畫、雕塑、裝置與攝影，聚焦「植物」與「時間」兩大主題。展場裡，有記憶與洪水共同作用出的牆角潮濕氣味，也有蕉樹擬人化的旅程剪影，像是一片靜默中，靈魂終於長出枝椏。有人看見樹，有人看見失戀後的早晨，盡皆戳進觀者的內心荒地。即日起展出至8月8日，

展覽焦點之一是羅馬尼亞藝術家安娜・瑪麗亞・米庫（Ana Maria Micu）的水粉畫新作〈一個奇異的夢境降臨於他……現在回頭吧〉，以暈染的顏料、被拉長的光影與隱現的盆栽，營造出畫面流動中帶有時間感的錯視。她筆下的世界不只是靜物，而是情緒棲居的容器。

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黨若洪〈島〉油彩、纖維板，57.5 × 56公分。 2025。（安卓藝術提供）

另一位女性藝術家瑪莉娜・克魯斯（Marina Cruz），則以家中洪水氾濫過的牆角為素材，〈凝視牆垣間的植物〉混合抽象色塊、拼貼與光影交錯筆法，讓這座潮濕的記憶空間成為流動的感知場，宛如水氣中發酵出的感情。

台灣藝術家楊寓寧的〈旅人蕉群〉中，蕉樹不只是植物，而是擬人化後的陪伴與分身，兩株蕉樹一高一低、一深一淺地並肩站立，宛如一場長途旅行中的靜默對話。黨若洪的畫作〈樹〉則以詼諧抽象語彙描繪如羽毛飛舞的枝葉，讓人彷彿看見植物伸展出的幽默感與想像力。

展場另一隅，日本藝術家大卷伸嗣以人體局部創作「漂浮—背景」系列，滴流肌理模擬時間沉積；印尼藝術家艾伯特・約拿桑・瑟提亞萬（Albert Yonathan Setyawan）的陶瓷裝置〈重生〉，以曼陀羅為形式，讓觀者彷彿步入冥想儀式。這些作品不再只是媒材的組合，而是一場場針對存在、記憶與內在狀態的靜默提問。

瑞納斯・凡・德・維爾德〈我曾在這裡躺下〉炭筆、畫布，215 x 400 公分。2018。（安卓藝術提供）

曾於歐洲展出多次的藝術家瑞納斯・凡・德・維爾德（Rinus Van de Velde），則以炭筆大畫幅〈我曾在這裡躺下〉再現一張剛離去人影的床，衣物凌亂、痕跡未褪，彷彿時間曾短暫棲息，卻也永遠缺席。

從蕉樹、牆角、地毯、霧、花盆到枝葉，從寫實主義道表現主義的繪畫、水墨美學再生的創作、以及空間與立體組合，重新思考：植物、時間、療癒，如何自抽象作品中，化為感受。

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