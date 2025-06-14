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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

人氣酒店背後的故事 老爺酒店集團以「一起好好」打造幸福職場藍圖

2025/06/14 21:40

入住飯店，吸引旅人的不只是飯店設施，還有熱誠的服務人員。（老爺酒店集團提供）入住飯店，吸引旅人的不只是飯店設施，還有熱誠的服務人員。（老爺酒店集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕當旅人入住一家飯店時，不論館內的硬體設施再豪華，若缺乏熱誠待客的工作人員，也只流於表面的冰冷高級，而無法溫暖旅人心，讓旅人感動到一再來宿。因此，對飯店業而言，人才是重要的資產，如何在「徵才」之外，還能「留才」，成了打造幸福職場的關鍵課題。在旅宿業想有一席之地的老爺酒店集團，自2023年啟動「一起好好」計畫，以「一起好學、一起好玩、一起好動、一起好吃、一起好愛」等活動，致力為1,300多位員工打造一個有溫度、有活力的工作環境。

無微不至的貼心服務打動人心，也是吸引消費者再度上門的秘訣。（老爺酒店集團提供）無微不至的貼心服務打動人心，也是吸引消費者再度上門的秘訣。（老爺酒店集團提供）

在旅遊市場上，老爺酒店集團的客人大多有很高的黏著性及忠誠度，例如先前有對夫妻住宿礁溪老爺700次！能讓旅客如同回家般屢屢回宿，飯店工作人員是相當大的因素。為了守護這群對飯店來說是重要無形資產的人才，以及引進更多優秀人才進來，老爺酒店集團表示，集團從友善職場、身心健康、職涯培力、品味在地文化與公益參等面向做起，進行「一起好好」計畫，致力打造幸福職場；至於在多元徵才倡議方面，老爺酒店集團於2023年啟動的「壯幫手募集計畫」，已成功吸引百位壯世代重返職場，自老爺重啟職涯第二春。同時，與海外學校合作引進外籍實習生，提供宿舍、一對一語言輔導、生活支援與模擬實作課程，協助跨文化人才安心落地、快速融入。

老爺員工運動會超過200位員工參與，年齡橫跨三個世代，另有多名外籍員工熱情投入。（老爺酒店集團提供）老爺員工運動會超過200位員工參與，年齡橫跨三個世代，另有多名外籍員工熱情投入。（老爺酒店集團提供）

今年6月8日，老爺酒店集團於台南地區舉行一項重要的活動──年度員工運動會。來自全台6縣市、10家飯店超過200位員工齊聚參與，參賽選手年齡橫跨3個世代，最年長達68歲、最年輕僅17歲，除了本國籍員工外，還來自印尼、越南、泰國、馬來西亞等多名外籍員工熱情投入，更有身障員工一同上場較勁，充分展現老爺「多元共融」的雇主品牌價值。外界可能會以為這場運動會是近年才舉辦，但其實老爺酒店集團員工運動會自2006年開辦，至今已邁入第19屆了！集團執行長沈方正表示，這不只是一場競賽，更是集團企業文化的延伸與實踐。「今年我們看見跨世代共組團隊、外籍實習生與正職協力競賽，這正是我們品牌強調的：無論年齡、性別、語言或種族，都能在老爺找到舞台，發揮所長。」

老爺酒店集團將永續概念融入活動設計，以廢棄床單發想創意賽事「床單排球賽」。（老爺酒店集團提供）老爺酒店集團將永續概念融入活動設計，以廢棄床單發想創意賽事「床單排球賽」。（老爺酒店集團提供）

老爺酒店集團表示，運動會主要競賽項目皆以「培養團隊默契」為目的，例如「躲避飛盤」與「大隊接力」。近年更特別融入永續概念，以廢棄床單為創意發想的「床單排球賽」，雙人一組以床單做為拋接球載具，考驗員工默契及專注力。場上競技熱烈，場邊也洋溢溫馨氛圍，員工攜家帶眷參與，其中來自礁溪老爺酒店的夫妻檔輪流參賽、同事們幫忙照顧小孩，展現老爺凝聚情感、共好的團隊文化。

人氣酒店背後的故事 老爺酒店集團以「一起好好」打造幸福職場藍圖老爺酒店集團自2023年啟動「壯幫手募集計畫」，已成功吸引百位壯世代重返職場。（老爺酒店集團提供）

目前全台老爺酒店員工超過1,300名，壯世代約占30%，外籍員工占約10%。這樣由多元背景構築而成的共好職場文化，老爺酒店集團強調，都是源自集團長期建立一套友善而有效的機制，讓不同背景、不同能力的人都能在職場找到定位，安心成長。展望未來，老爺酒店集團表示將持續深耕多元友善的企業文化，以「一起好好」計畫為核心，串聯身心、家庭、文化、學習與社會5大關懷面向，攜手所有員工打造更有意義、更可持續的工作旅程。「一起好好」，受惠的不只服務端的員工，消費端的旅人也將獲得優質服務，如此形成良性循環，也是觀光產業樂見的美景。

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