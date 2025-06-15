台南山上國小薩克斯風樂團快閃 水道博物館飄樂音

台南山上國小薩克斯風樂團進入山上花園水道博物館快閃演出。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市山上國小薩克斯風樂團今（15）日到山上花園水道博物館快閃演出，多首耳熟能詳的經典曲目，喚起不少遊客的共鳴，獲得熱烈掌聲。

山上國小於3年前獲原住民委員會協助，開設薩克斯風課程，9名學生今天下午由校長蘇耿義等師長率領，至山上花園水道博物館舉辦快閃活動，學生們一口氣演奏《黃昏的故鄉》、《可愛的玫瑰花》以及《起風了》等多首曲目，讓園區內樂音飄揚，與遊客一同共度悠閒的假日午後，吸引不少遊客駐足聆聽，還有遊客還會跟著旋律哼唱。

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蘇耿義表示，薩克斯風樂團目前共有9名4至6年級的學生參與，師生利用每周三的社團時間練習。為了回饋地方及增加學員現場表演的經驗，因此與水道博物館合作舉辦快閃活動。

館方指出，未來將持續與在地學校合作，推動文化藝術進入公共空間，透過音樂、展演與教育活動，讓博物館成為生活的一部分，也成為地方學童實現夢想的舞台。

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