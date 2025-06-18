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桃園航空城博物館7/24試營運 首展F-104戰機、周至柔將軍文物特展

2025/06/18 14:36

F-104戰機將從基隆軍武公園拆解移至桃園航空城博物館第1機庫。（文化局提供）F-104戰機將從基隆軍武公園拆解移至桃園航空城博物館第1機庫。（文化局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府分期修復、活化前空軍桃園基地設施群，其中桃園航空城博物館05警戒區，即將在7月24日開館試營運，市長張善政今（18）日主持市政會議宣布，首波展出將有F-104戰機展示及周至柔將軍文物特展兩大亮點。

桃園航空城博物館-05警戒區即將在7月24日開館試營運。（文化局提供）桃園航空城博物館-05警戒區即將在7月24日開館試營運。（文化局提供）

桃園航空城博物館-05警戒區即將在7月24日開館試營運。（文化局提供）桃園航空城博物館-05警戒區即將在7月24日開館試營運。（文化局提供）

前空軍桃園基地設施群位於航空城計畫範圍，在航空城開發的同時進行文化資產保留，於2016年6月公告指定為市定古蹟，並劃定7處公園用地與古蹟保存區，總面積達13公頃，保存60餘棟建築與設施物，其中包括35中隊也就是黑貓中隊飛機棚廠，以及「05警戒區」等，文化局表示，黑貓中隊飛機棚廠已進行緊急修復工程，「05警戒區」則於2020年爭取再造歷史現場計畫，獲文化部補助700萬元辦理規畫設計與5216萬元辦理修復工程，並由文化部補助55%、桃園市及國防部各負擔22.5%，藉由中央及地方合作，啟動航空城博物館籌設重要里程碑。

桃市府修復活化前空軍桃園基地設施群，其中35中隊也就是黑貓中隊飛機棚廠，已進行緊急修復。（文化局提供）桃市府修復活化前空軍桃園基地設施群，其中35中隊也就是黑貓中隊飛機棚廠，已進行緊急修復。（文化局提供）

F-104戰機將從基隆軍武公園拆解移至桃園航空城博物館第1機庫。（文化局提供）F-104戰機將從基隆軍武公園拆解移至桃園航空城博物館第1機庫。（文化局提供）

桃園航空城博物館05警戒區將於7月24日開館是營運，「05警戒區」曾是台灣空防最前線的緊急起飛待命地點，擁有4座機庫與警戒室，張善政表示，開館是營運首波展出將有兩大亮點，第1是F-104戰機展示，其是一款曾經服役於我國空軍的經典戰機，也是黑蝙蝠中隊的重要機種之一，原來在基隆軍武公園展示，此次與空軍、基隆市政府合作，將F-104完整移運至桃園，目前正在拆解作業中，預計6月20日運抵園區，屆時會在第1機庫亮相，他要特別感謝田在勱將軍的大力支持，讓這項工程得以順利推進，讓民眾能近距離一睹戰機風采。

周至柔將軍文物特展將於桃園航空城博物館第3機庫展出。（文化局提供）周至柔將軍文物特展將於桃園航空城博物館第3機庫展出。（文化局提供）

張善政表示，另一個機庫將展出陸軍一級上將、曾任參謀總長的周至柔將軍為主題的文物特展，周至柔是我國空軍現代化的重要奠基者，透過展出的史料與物件，希望讓更多人理解空軍一路走來的艱辛與榮光，展出前他也親自拜訪過將軍家屬，感謝他們無私提供珍貴文物，讓展覽更具深度與情感，也讓國軍弟兄、軍眷和國民都能看到，桃園是最尊崇國軍的城市，特展自7月24日至8月31日於航空城博物館第3機庫登場。

周至柔將軍文物特展將於桃園航空城博物館第3機庫展出。（文化局提供）周至柔將軍文物特展將於桃園航空城博物館第3機庫展出。（文化局提供）

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