歷史建築「舊頂街派出所」6/26重新開幕！

台中市歷史建築「舊頂街派出所」，重新委外營運，將於26日正式開幕。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市歷史建築「舊頂街派出所」，去年底委外營運5年到期後，台中市文化資產處於今年1月重新招標，由實心食品有限公司得標，取名「旺來八」，2週前開始試營運，將於本月26日正式開幕！現場販售鳳梨酥及冰淇淋，二樓則可以坐著喝咖啡、品嚐鳳梨酥等。

「頂街派出所」創設於1906年（日治明治39年），當時稱為「頂街警察官吏派出所」。1935年因中部大震災而毀損重建，1936年8月舉行「上棟式」，今仍存有「棟札」，記錄設計施工單位等，戰後改稱「頂街派出所」，2002年台中縣政府以「頂街派出所」為少見的2層樓派出所，建築有時代特色，具有歷史保存意義，公告登錄為歷史建築。

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台中市歷史建築「舊頂街派出所」，業者開設「旺來八」販售鳳梨酥等糕餅。（記者歐素美攝）

頂街派出所在新建廳舍後遷出，「舊頂街派出所」即由文資處委外營運，但業者從經營咖啡廳到賣烏龍麵等，由於無法使用明火，從事餐飲多有不便，去年10月合約到期後，業者即不再續約。文資處於今年1月重新招標，由實心食品有限公司得標。

實心食品有限公司成立新品牌「旺來八」，目前利用「舊頂街派出所」1樓試營運，販售鳳梨酥等糕餅及冰淇淋，26日正式開幕後也將開放2樓，供民眾坐著悠閒喝咖啡及品嚐鳳梨酥等糕餅或冰淇淋。

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