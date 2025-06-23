自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

歷史建築「舊頂街派出所」6/26重新開幕！

2025/06/23 14:14

台中市歷史建築「舊頂街派出所」，重新委外營運，將於26日正式開幕。（記者歐素美攝）台中市歷史建築「舊頂街派出所」，重新委外營運，將於26日正式開幕。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市歷史建築「舊頂街派出所」，去年底委外營運5年到期後，台中市文化資產處於今年1月重新招標，由實心食品有限公司得標，取名「旺來八」，2週前開始試營運，將於本月26日正式開幕！現場販售鳳梨酥及冰淇淋，二樓則可以坐著喝咖啡、品嚐鳳梨酥等。

「頂街派出所」創設於1906年（日治明治39年），當時稱為「頂街警察官吏派出所」。1935年因中部大震災毀損重建，1936年8月舉行「上棟式」，今仍存有「棟札」，記錄設計施工單位等，戰後改稱「頂街派出所」，2002年台中縣政府以「頂街派出所」為少見的2層樓派出所，建築有時代特色，具有歷史保存意義，公告登錄為歷史建築。

台中市歷史建築「舊頂街派出所」，業者開設「旺來八」販售鳳梨酥等糕餅。（記者歐素美攝）台中市歷史建築「舊頂街派出所」，業者開設「旺來八」販售鳳梨酥等糕餅。（記者歐素美攝）

頂街派出所在新建廳舍後遷出，「舊頂街派出所」即由文資處委外營運，但業者從經營咖啡廳到賣烏龍麵等，由於無法使用明火，從事餐飲多有不便，去年10月合約到期後，業者即不再續約。文資處於今年1月重新招標，由實心食品有限公司得標。

實心食品有限公司成立新品牌「旺來八」，目前利用「舊頂街派出所」1樓試營運，販售鳳梨酥等糕餅及冰淇淋，26日正式開幕後也將開放2樓，供民眾坐著悠閒喝咖啡及品嚐鳳梨酥等糕餅或冰淇淋。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應