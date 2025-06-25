雲林獨有黑色祭典 口湖牽水狀7/1、2登場

國家重要民俗口湖牽水狀活動將在7月1日、2日在口湖、四湖登場。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣別具特色民俗祭典「口湖牽水狀」將在7月1、2日登場，今年適逢180週年活動內容精采，除有傳統挑飯擔祭祖靈、點燈、放水燈、牽狀、倒狀、燒狀，還有九天民俗技藝團、黃世志布袋戲團與崇文國小的精采演出。雲林縣長張麗善、口湖鄉長李龍飛邀請全國民眾利用暑假來感受雲林獨有黑色祭典。

口湖牽水狀是國定重要民俗，源於清道光25年（1845年）一場暴雨，奪走口湖、四湖沿海數千人性命，事件後地方每年農曆6月7、8日舉辦牽水狀儀式安撫亡魂並祈求地方平安。

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藝師王登科指導國小學童糊水狀。（記者黃淑莉攝）

縣府今（25）日在口湖金湖萬善爺廟召開口湖牽水狀記者會，由布袋戲大師黃世志指導崇文國小演出牽水狀布袋揭幕，現場還有藝師王登科現場指導國小學童糊水狀，王登科說，狀是長形、雙圓筒的竹紮紙糊法器，共有3層代表上層代表天界、中層是地界、下層為水廟，每層貼的圖像不同，狀上會寫上祖先的姓名，牽水狀就是藉由轉動狀協助亡靈脫離水難前往仙界。

張麗善表示，牽水狀祭典每年由口湖、四湖的金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦，有挑飯擔祭祖靈、放水燈、排狀、起狀、牽狀、倒狀、燒狀、追思會及萬人塚點燈等儀式，透過這樣的民俗活動緬懷追思先人、撫慰亡靈，也藉此讓後人思考環境、生態與人類共生的重要議題。

口湖鄉金湖萬善爺有展示口湖牽水狀相關文物，其中2天科儀中會用到物品都有不同用途。（記者黃淑莉攝）

縣府文化觀光處長陳璧君指出，除了傳統科儀，今年文化部、縣府也補助3間廟宇及在地社團辦理4項跨界傳承推廣計畫，包括牽水狀展覽、桌遊、導覽志工培訓、黃世志電視大偶劇團的牽水狀布袋戲演出。另值得一提是，九天民俗技藝團創作口湖牽水狀戶外限定版將在6月28日晚上7點在金湖萬善爺廟演出，口湖牽水狀系列活動可上文化觀光處官網或洽詢主辦廟宇。

口湖牽水狀2天祭典中現場會擺放許多紙糊水狀。（記者黃淑莉攝）

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