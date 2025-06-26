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95國外籍生看野台戲還操偶 台師大邀屏東全樂閣劇團校內演出

2025/06/26 14:24

除了欣賞布袋戲劇，外籍生也近距離和布偶互動，藉此推廣國際與文化交流。（台師大提供）除了欣賞布袋戲劇，外籍生也近距離和布偶互動，藉此推廣國際與文化交流。（台師大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕展現最有「台」味的文化藝術！台師大國語教學中心邀屏東全樂閣木偶劇團到校，為來自95個國家的外籍生演出布袋戲，讓外國人到台灣不只學華語，也能真正接觸最道地的台灣技藝文化，現場學生對戲台、戲偶構造大感興趣，甚至踴躍體驗操偶。

全樂閣木偶劇團創立於1943年，在屏東布袋戲的流派與藝術傳承上具有一定重要性，也以突破刻板印象、創新手法的表演風格，多次受邀至日本、新加坡等國演出。

劇團第4代團長鄭俊良表示，傳統布袋戲過去主要以台語演出，為了讓不熟悉台語的外國人接納並喜歡本土藝術，減少了戲劇中的對白，轉而強調布偶的動作與特效來傳達劇情。

此次劇團秀出高達90公分的大型布袋戲偶，經過穿插特效及有趣的互動橋段後，語言不通的外籍學員不僅得以理解故事內容，更對布偶的操控及內部構造產生興趣，踴躍參加現場的操作體驗。

外籍生對操偶感到有興趣。（台師大提供）外籍生對操偶感到有興趣。（台師大提供）

來自德國的禰真真表示，劇中展示許多特別的布偶，尤其操偶師把鳳凰展翅的動作表演得極為生動，令人印象深刻。已到台師大學華語8個月的他表示，國語中心能學到各式各樣的中文，不論台灣中文或中華文化，都有相對應的課程資源。

從美國到台師大學華語的利百加則提到，這是她第1次欣賞台灣傳統文化的表演，很喜歡現場搭建的場景，還有布偶揮舞劍術的樣子，相當有趣。

來自全球95個國家的學生，齊聚台師大欣賞全樂閣木偶劇團帶來的「台味」表演藝術。（台師大提供）來自全球95個國家的學生，齊聚台師大欣賞全樂閣木偶劇團帶來的「台味」表演藝術。（台師大提供）

台師大國語教學中心主任蔡雅薰指出，透過結合武術、美術、音樂及台灣在地文化的布袋戲演出，學生得以欣賞傳統藝術，並有機會近距離和布偶互動，有助推廣國際與文化交流；國語中心不只是學習華語的第一選擇，也希望帶給外國學員在台灣的美好回憶。

台師大國語教學中心已成立70年，每年有超過1萬1000多人次、來自全球近100個國家的學員，是台灣歷史最悠久、規模最大，以華語為第2語言的教學機構，課程內容囊括基礎的發音、寫作、閱讀能力培養，以及就業導向的面試、餐旅及新聞中文等，同時藉由校方豐富的國際化教育資源，安排跨語言、文化及學制的交流，學習之餘也創造跨越國族的情誼。

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