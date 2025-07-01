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Taiwan Corner前進非洲 國圖贈台灣好書給史瓦帝尼

2025/07/01 16:59

Taiwan Corner（台灣角）前進非洲，國圖贈台灣好書給史瓦帝尼。（國圖提供）Taiwan Corner（台灣角）前進非洲，國圖贈台灣好書給史瓦帝尼。（國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國家圖書館打造的品牌「Taiwan Corner（台灣角）」前進非洲，國圖今（1）日致贈Taiwan Corner予史國國家圖書館，包括兒童繪本、立體書和台灣地圖及涵蓋台灣多元主題的書籍，如歷史、風俗習慣、自然環境、文學和藝術等，由史國經濟企畫暨發展部長Thambo Gina來台代表受贈，深化台灣與史瓦帝尼王國情誼，並促進兩國文化交流。

史瓦帝尼經濟企畫暨發展部長Thambo Gina（右）代表接受國圖館長王涵青（左）捐贈Taiwan Corner。（國圖提供）史瓦帝尼經濟企畫暨發展部長Thambo Gina（右）代表接受國圖館長王涵青（左）捐贈Taiwan Corner。（國圖提供）

國圖館長王涵青表示，台灣和史瓦帝尼兩國建交多年，在農業、經貿、教育、醫療等多個領域合作成果豐碩，透過贈送台灣優質好書，盼開拓兩國文化交流新管道，結出累累果實。

「Taiwan Corner」是國圖為了深化國際交流，促進各國民眾了解台灣，向全世界推展台灣形象的重要品牌，規畫理念著重於推展台灣歷史、風土、行銷人文意象與台灣相關知識，國圖也會因地制宜，挑選主題適切且多元的出版品，適合做為外國人民在當地圖書館裡認識台灣的起點。

Gina表示，台灣長久以來一直是史瓦帝尼最真誠夥伴，兩國合作不僅限於經濟層面，更延伸至文化、資訊與教育層面，期待透過Taiwan Corner文化橋梁，促進兩國人民的相互理解與增進雙方情誼。

史瓦帝尼國家圖書館為該國之文化教育重鎮，坐落於首都姆巴巴內市我國大使館旁，我國駐史瓦帝尼大使館、外交部、教育部及經濟部國際貿易署等單位協助，共同促成此次捐贈。

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