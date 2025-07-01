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台語文巨擘陳雷辭世 一生走過醫學與文學雙重路徑

2025/07/01 15:56

台灣台語小說家、詩人陳雷辭世，享壽86歲。其創作展現深厚的台灣意識，對歷史與社會具有批判性思考。（文化部提供）台灣台語小說家、詩人陳雷辭世，享壽86歲。其創作展現深厚的台灣意識，對歷史與社會具有批判性思考。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台語文學代表作家、詩人與小說家陳雷（本名吳景裕）日前辭世，享壽85歲。出生於上海、成長於台南，長年旅居加拿大的他，為台語文學重要的全能型作家，其作品橫跨小說、詩、散文、劇本與評論，筆觸深透，風格自成一格，為台灣文學留下珍貴而厚重的精神資產。文化部長李遠、作家胡長松、呂美親等文化界人士齊表悼念，同時肯定他是致力台語文運動的重要推手。

陳雷童年隨家人在南京生活，二戰後返台，４年級至高中階段皆在台南生活，這段經歷與地方記憶，成為他創作中關鍵的文化根基。他考入台大醫學系，後赴美國密西根大學實習，又赴加拿大進修免疫學並取得博士學位，曾在英國從事博士後研究，最後於加拿大開業行醫，是當年兼具醫學與科學研究素養的知識分子。

然而，陳雷對文學的熱情並未因醫學工作而停歇。自1980年代起，他開始以台語創作，作品聚焦於政治歷史、家鄉記憶與語言認同。他是第一位以二二八事件為題材進行長篇創作的作家，1988年出版的《百家春》成為台灣文學史上書寫禁忌歷史的重要里程碑。後續作品如《阿春無罪》《無情城市》《永遠的故鄉》《白色的甘蔗園》皆以深刻筆法描寫白色恐怖下的人物與社會處境，批判與關懷兼具。

除了小說，他在詩、散文與評論領域同樣成果斐然。陳雷是《台文通訊》的共同發起人之一，長期關注島內外台語文學發展，積極參與各項台語文學運動，是海內外重要的文學橋樑。其筆下擅以地方奇聞作為切口，從在地生活觀察出發，連結台灣的歷史創傷與集體記憶，追問歷史真相與台灣人的主體性。

晚年，陳雷將創作目光轉向平埔族歷史與文化認同。他從短篇小說〈鄉史補記〉擴寫成長篇小說，完成台語大河小說《鄉史補記》，書寫嘉南平原西拉雅（Siraya）族的歷史遭遇，呈現平埔族在政權更迭與漢化過程中被迫失語的歷史命運，為台灣文學開創出獨特的「平埔書寫」視野。

《咱人的視界：Hō͘少年朋友ê人生筆記》散文集，以簡潔生動的語言描寫人生哲思、台灣歷史與文化省思。（圖片取自網路）《咱人的視界：Hō͘少年朋友ê人生筆記》散文集，以簡潔生動的語言描寫人生哲思、台灣歷史與文化省思。（圖片取自網路）

為將台語文化推廣至年輕世代，陳雷生前出版《咱人的視界：Hō͘少年朋友ê人生筆記》散文集，以簡潔生動的語言描寫人生哲思、台灣歷史與文化省思，期望做為少年與初學者的台語入門之書。他在書中分享自身對台灣的認同、台南的鄉愁，與對哲學、政治、語言、文化傳承的深切思索。

雖然陳雷長年無法返鄉，陳雷始終用文字與語言，維繫對台灣土地的牽掛。他以醫者的冷靜與作家的敏感，持續在歷史與語言之間深耕探索。他的離世，是台語文學的一大損失，也是台灣文化史重要一頁的落幕，但他留下的作品，將長存於後人記憶之中，繼續照亮這片土地的語言與歷史。

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