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新北陶博館打造「小怪獸大世界」 免費兒童劇、DIY、戲水全滿足

2025/07/02 14:32

7月20日由「如果兒童劇團」演出《妖怪的三根金頭髮》，以奇幻的劇情帶領孩子探索遇到困難不退縮的勇氣與幸福的真諦。（鶯歌陶博館提供）7月20日由「如果兒童劇團」演出《妖怪的三根金頭髮》，以奇幻的劇情帶領孩子探索遇到困難不退縮的勇氣與幸福的真諦。（鶯歌陶博館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕響應新北兒童藝術節，新北市立鶯歌陶瓷博物館將於7月12日至20日推出「小怪獸大世界」主題活動，結合兒童劇團免費演出、海洋怪獸DIY課程並開放戲水池。讓親子看劇感受童話世界，同時享受沁涼消暑的樂趣。

7月13日由「偶偶偶劇團」帶來改編自墨西哥民間故事的《野狼、兔子、Amigo》。（鶯歌陶博館提供）7月13日由「偶偶偶劇團」帶來改編自墨西哥民間故事的《野狼、兔子、Amigo》。（鶯歌陶博館提供）

陶博館表示，「偶偶偶劇團」7月13日將帶來改編自墨西哥民間故事的《野狼、兔子、Amigo》，透過幽默生動的偶戲表演，角色互動不同傳統印象角色，傳遞「不以成見看世界」理念，感受異國文化視野與趣味；「如果兒童劇團」7月20日演出《妖怪的三根金頭髮》，描述勇者踏上尋找妖怪金髮的冒險旅程，以奇幻的劇情告訴孩子，遇到困難不退縮的勇氣以及幸福的真諦。

陶博館指出，「海洋怪獸寫生派對」DIY課程引導4至10歲兒童打造屬於自己的海洋怪獸立體無框畫，透過彩繪與捏塑體驗創作樂趣，學習海洋生物多樣性與環境保育，即日起報名，每人體驗費DI用200元；另外，陶瓷藝術園區戲水池同步開放至8月31日，擬真摺紙藝術表演7月13、19、20日免費登場。

「海洋怪獸寫生派對」DIY邀請4至10歲的小朋友體驗彩繪與捏塑立體無框畫。（鶯歌陶博館提供）「海洋怪獸寫生派對」DIY邀請4至10歲的小朋友體驗彩繪與捏塑立體無框畫。（鶯歌陶博館提供）

陶博館館長張啟文表示，響應新北兒童藝術節，陶博館以「小怪獸看大世界」為主題，推出免費的兒童劇團表演、擬真摺紙藝術表演、戲水池，讓孩子歡笑與感動中留下珍貴的藝術記憶。

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