獲選阿聯酋交響樂團終身職 小提琴家郭沛鑫「感謝奇美」

從3200人獲選阿聯酋交響樂團終身職，小提琴家郭沛鑫第一件事「感謝奇美」。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化之光！出身鹿港的小提琴家郭沛鑫，今年參加阿聯酋國家交響樂團甄選，從超過3200名競爭對手中脫穎而出，取得終身聘任的榮譽與肯定。郭沛鑫第一件事就是「感謝奇美」，因為奇美博物館出借名琴，給予他堅持走音樂路的信心與能量！

郭沛鑫表示，他幼兒園先學鋼琴，小一才學小提琴，為了念音樂班，特別從鹿港國小轉學到彰化市民生國小，再跑到員林念大同國中，之後進入台中二中音樂班，高二就到德國念書，並取得德國法蘭克福音樂與表演藝術大學小提琴演奏碩士文憑。

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小提琴家郭沛鑫來自彰化鹿港，高二到德國念書，如今更取得阿聯酋交響樂團終身職。（郭沛鑫提供）

由於阿聯酋國家交響樂團首度招考，吸引來自全國99個國家、超過3200位優秀音樂人才來報名，最後只錄取約70位終身職團員，其中，小提琴手約錄取20人。郭沛鑫說，為了參加考試，他每天練習超過12個小時，終於收獲甜美的果實。

郭沛鑫說，在學小提琴的路上，曾經遇到低潮與挫折，也一度想要放棄，或是不要再往專業小提琴手的路邁進。但6年前，他向奇美博物館借到第一把價值600萬元的名琴，首次拉著名琴時，整個人像是觸電般，每個細胞都感受到名琴與樂章的完美結合，讓他重拾對小提琴狂熱的愛，也才能堅持走下去。

小提琴家郭沛鑫來自彰化鹿港，高二到德國念書，如今更取得阿聯酋交響樂團終身職。（郭沛鑫提供）

郭沛鑫說，他6年來向奇美借過5把小提琴，因為規定只有學生才能借，他最近就會把借來的小提琴還給奇美，感謝奇美的小提琴，在他音樂之路關鍵時刻，給了滿滿的自信與能量。

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