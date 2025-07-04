破天荒！張正傑攜手柏林愛樂12把大提琴 為輪椅族公益獻演

柏林愛樂12把大提琴16日晚上在高雄衛武營演出前，將破天荒先在當天下午4點前往高雄市立美術館，演出一場專為輪椅族規畫的公益音樂會。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年夏天，柏林愛樂12把大提琴將於亞洲展開巡演並再度訪台，16日晚上在高雄衛武營演出前，這支世界級天團還將破天荒先在當天下午4點，前往高雄市立美術館演出一場專為輪椅族規畫的公益音樂會，但礙於場地限制，只限100名輪椅族朋友免費參與，相關索票及活動詳情請至KKTIX官網、高美館官網或社群平台。

世界級天團「柏林愛樂12把大提琴」誕生於1972年一場奧地利廣播錄音，受到大眾熱烈迴響，更獲得知名指揮家及當時柏林愛樂首席指揮卡拉揚（Herbert von Karajan）的讚賞，是柏林愛樂管弦樂團旗下唯一冠名的子團體，50多年來團隊成員歷經世代交替，至今已來到第3代，持續展現大提琴豐富的音色及無限可能。

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贊助這場公益音樂會的中鋼集團教育基金會執行長黃一中表示，自2015年起，為輪椅族創造更多接觸音樂的機會，即便經歷疫情也未曾動搖初心。今年邀請到重量級演出團隊柏林愛樂12把大提琴，相信能為輪椅族朋友帶來耳目一新體驗，創造難忘回憶。

高美館代理館長林羿妏表示，大提琴家張正傑一直以來致力於輪椅族音樂會的推廣，與高美館落實文化平權的願景不謀而合。去年首次移師高美館舉辦的10週年輪椅族音樂會，現場民眾參與十分踴躍，期待本次張正傑帶領柏林愛樂12把大提琴來到高美館，讓觀眾在美術館2樓展覽室中，感受東方繪畫與西方樂音視聽覺交織的感動。

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