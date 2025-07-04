自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

破天荒！張正傑攜手柏林愛樂12把大提琴 為輪椅族公益獻演

2025/07/04 14:40

柏林愛樂12把大提琴16日晚上在高雄衛武營演出前，將破天荒先在當天下午4點前往高雄市立美術館，演出一場專為輪椅族規畫的公益音樂會。（記者黃佳琳攝）柏林愛樂12把大提琴16日晚上在高雄衛武營演出前，將破天荒先在當天下午4點前往高雄市立美術館，演出一場專為輪椅族規畫的公益音樂會。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年夏天，柏林愛樂12把大提琴將於亞洲展開巡演並再度訪台，16日晚上在高雄衛武營演出前，這支世界級天團還將破天荒先在當天下午4點，前往高雄市立美術館演出一場專為輪椅族規畫的公益音樂會，但礙於場地限制，只限100名輪椅族朋友免費參與，相關索票及活動詳情請至KKTIX官網、高美館官網或社群平台。

世界級天團「柏林愛樂12把大提琴」誕生於1972年一場奧地利廣播錄音，受到大眾熱烈迴響，更獲得知名指揮家及當時柏林愛樂首席指揮卡拉揚（Herbert von Karajan）的讚賞，是柏林愛樂管弦樂團旗下唯一冠名的子團體，50多年來團隊成員歷經世代交替，至今已來到第3代，持續展現大提琴豐富的音色及無限可能。

贊助這場公益音樂會的中鋼集團教育基金會執行長黃一中表示，自2015年起，為輪椅族創造更多接觸音樂的機會，即便經歷疫情也未曾動搖初心。今年邀請到重量級演出團隊柏林愛樂12把大提琴，相信能為輪椅族朋友帶來耳目一新體驗，創造難忘回憶。

高美館代理館長林羿妏表示，大提琴家張正傑一直以來致力於輪椅族音樂會的推廣，與高美館落實文化平權的願景不謀而合。去年首次移師高美館舉辦的10週年輪椅族音樂會，現場民眾參與十分踴躍，期待本次張正傑帶領柏林愛樂12把大提琴來到高美館，讓觀眾在美術館2樓展覽室中，感受東方繪畫與西方樂音視聽覺交織的感動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應