竹縣辦「小小武師薪傳營」傳承客家武術舞獅

新竹縣小小武師薪傳營活動，帶領學員們認識客庄武術和舞獅文化。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕傳承客家武術舞獅，被登錄為新竹縣無形文化資產客家獅保存團體的新竹縣客家武術舞獅發展協會，日前跟縣府社會處合作，舉辦一連3天的「活力客庄、獅動武藝~新竹縣小小武師薪傳營」，吸引30名小一到國一年級的學子們參加，體驗客庄武術和獅鼓藝陣的魅力。

這個薪傳營其實是新竹縣府社會處今年暑期為偏鄉兒少規劃的「小衛星計畫~兒童薪傳營隊」10場系列活動之首。

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學員們聚精會神聽營隊哥姐們講客家方口獅的源起。（記者黃美珠攝）

新竹縣客家武術舞獅發展協會理事長鄭香浩對所有學員們，從客家方口獅的起源典故開始說起，也安排親子創意彩繪獅頭的趣味活動。學員們還跟著老師傅們一起蹲起傳統客家拳的馬步、學習基本防身並學習如何操作好幾公斤重的方口獅，在一掌又一拳的進退之間，慢慢練出小小武師的架式。

新竹縣舉辦的小小武師薪傳營，讓學員們從中認識客家方口獅獨特的魅力。（記者黃美珠攝）

新竹縣府社會處長陳欣怡說，小衛星計畫~兒童薪傳營隊啟動後迄今是第3年，之前結合橫山鄉兒少服務據點所在的沙坑社區舉辦過兒童客庄薪傳營、在尖石那山麻谷兒少服務據點舉辦過泰雅勇士兒童薪傳營，這次轉回聚焦客庄的武術和客家方口獅文化，今年暑假後續還將陸續在芎林、橫山、尖石、新埔等繼續啟動兒童薪傳營隊，讓新竹縣的親子更了解和熱愛自己的家鄉。

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