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文化部擴大獎勵文學創作 新增「下一本書」可合併申請流浪計畫

2025/07/08 17:02

文化部擴大推出「文學創作獎勵作業要點」。（文化部提供）文化部擴大推出「文學創作獎勵作業要點」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為支持不同發展階段及需求的文學創作者，文化部推出新版「文學創作獎勵作業要點」，新制包括原「18-40歲」的青年限定改為「全齡」；新增「獲國內外重要文學獎項作家創作下一本書獎勵」；以及創作者「流浪計畫獎勵」。

文化部表示，「文學創作獎勵要點」分為「文學創作獎勵」與「下一本書獎勵」兩類，皆提供最高60萬元獎勵金。其中，「下一本書獎勵」針對114年1月1日以後，以國家語言創作文學圖書獲金鼎獎文學圖書獎、金鼎獎兒童及少年圖書獎、台灣文學金典獎等國家級獎項，或重要國際文學獎項者，提供創作下一本書的支持。如果創作計畫需赴異國駐村、田調或考察等需求，可再一併申請「流浪計畫獎勵」，獎勵金上限為20萬元。

「文學創作獎勵」自8月1日起至9月15日受理申請；「下一本書獎勵」則採隨到隨審，114年1月1日後獲獎者，在公告獲獎後3年內皆可提出申請。文化部表示，文學創作獎勵計畫鼓勵多元類型書寫，後續將與文化部既有媒合機制、Books from Taiwan、翻譯出版獎勵等計畫相互搭配，開拓延伸發展契機。獎勵徵件採線上申請，詳情可詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/Web/index.jsp）。

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