第4屆「原創IP風雲榜」入圍公布 11漫畫、10小說角逐年度IP大獎

第4屆「原創IP風雲榜」入圍名單公布，小說組有10組。（中華動漫協進會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕為遴選台灣優秀原創漫畫及小說，中華動漫出版同業協進會主辦「原創IP風雲榜」，今（8日）公布第4屆入圍榜單，共有11部漫畫和10部小說脫穎，將角逐年度TOP IP大獎，預計在7月24日第24屆漫畫博覽會上揭曉。

中華動漫協進會表示，該榜單由協進會與文化內容策進院共同合作辦理，並邀請4大產業公協會：新媒體暨影視音發展協會、社團法人台灣遊戲產業振興會、社團法人動畫特效協會及台灣角色品牌授權協會共同參與，致力於發掘台灣原創內容的市場潛力與跨產業發展機會。

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中華動漫出版同業協進會舉辦「原創IP風雲榜」，第4屆入圍名單公布，漫畫組有11部入圍，將角逐年度大獎。（中華動漫協進會提供）

經過ACGE專業跨領域評審團的嚴謹評選，共計11部漫畫和10部小說從48部漫畫及56部小說作品中脫穎入圍，將角逐漫畫組及小說組的TOP IP獎前3名及佳作，得獎名單預計於7月24日第24屆漫畫博覽會開幕記者會後的頒獎典禮上揭曉。

入圍名單如下：

漫畫組：共入圍11部 （作品筆劃序：作品名／作者／出版社）

ZAHN薩恩的宇宙日常／二毛／台灣角川股份有限公司

九號天鵝／六牧／台灣角川股份有限公司

八角籠社畜／謬齡大叔／東立出版社有限公司

引路人／漫畫：羅寶、編劇：桑原／城邦文化事業股份有限公司 奇幻基地出版

月國樹海／MD蒙奇／Renta！亂搭

妖怪五星好評／謝東霖／遊戲橘子數位科技股份有限公司

決勝球！Money Pitch！／宗青／遠足文化事業股份有限公司 好人出版

要是未曾相遇就好了／M蜥／城邦文化事業股份有限公司 春光出版

帶我回家／小黑炭／台灣角川股份有限公司

尋山人／艸肅Tsaosu／台灣角川股份有限公司

難搞的戀愛體質／漫畫：柯宥希、編劇：張君涵／遊戲橘子數位科技股份有限公司

小說組：共入圍10名（作品筆劃序：作品名／作者／出版社）

SIN原罪 I：性‧掠食者／笭菁／城邦文化事業股份有限公司 奇幻基地出版

下屬出租方案／沐謙／長鴻出版社股份有限公司

不眠／草子信／三日月書版股份有限公司

什麼都沒有雜貨店 ／王宇清／小木馬出版

月老在上／A.Z.／城邦文化事業股份有限公司 春光出版

真人真事改編部／理想很遠／台灣角川股份有限公司

異常／路邊攤／台灣角川股份有限公司

童探Bodacious！：三界火宅／提子墨／台灣角川股份有限公司

雕魔師／周小洮／台灣角川股份有限公司

靈首村／千年雨／城邦文化事業股份有限公司 奇幻基地出版

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