新莊街區變身雕塑展場 土耳其當代雕塑家杜爾甘「恒續之脈」首展登場

土耳其當代雕塑家杜爾甘「恒續之脈」展作品〈初息First Breath〉，於新莊街道公共空間展出。（麗寶文化藝術基金會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕曾獲「第6屆麗寶國際雕塑雙年獎｣銅獎的土耳其新銳雕塑家杜爾甘（Ümit Turgay Durgun），今夏在麗寶文化藝術基金會邀請下，來台舉辦「恒續之脈」（The Enduring Thread）展，精選14件代表作品呈現在新莊街道及麗寶商業大樓室內空間。有趣的是，部分作品可透過感應裝置來與觀眾互動，像是〈遠眺Range〉上的眼睛透過感應觀眾會轉動與眨動、〈初息First Breath〉雕塑內的管狀結構則是會傳遞風的聲音，讓展覽不僅具有雕塑的看度，也能在公共空間中與觀眾互動，激發觀者的內在思考與情緒共鳴，展期即日起至9月19日。

土耳其當代雕塑家杜爾甘（Ümit Turgay Durgun）。（麗寶文化藝術基金會提供）

杜爾甘出生於伊斯坦堡，是結合街頭塗鴉與公共雕塑的跨界藝術家，創作核心圍繞著生命起源、演化動力及文明傳承等宏觀議題，最知名的雕塑作品〈Bastet〉於2023年獲選在芝加哥公共藝術展展出。曾在美國、土耳其、義大利和歐洲辦過展覽的杜爾甘，對於此次在台灣的首展深覺意義非凡，杜爾甘表示，這次和麗寶合作，希望能藉由作品與台灣觀眾交流，傳遞感受，引起共鳴。

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麗寶文化藝術基金會推出國際雕塑「恒續之脈」展，展期即日起至9月19日。（麗寶文化藝術基金會提供）

展名「恒續之脈」，是藝術家對「不朽」（Immortality）概念的獨特詮釋。杜爾甘認為，生命的意義不僅在於存在，更在於不斷承繼與延展。從此次展覽作品在材質選用與工藝呈現上，可窺知杜爾甘深諳材料特性及富有創新實驗精神，材質從傳統大理石、木頭到不銹鋼與金屬管件等，更搭配現代機械裝置，部分作品且內建程式控制系統，透過緩慢而精確的旋轉與運動，賦予雕塑有機般的生命律動。更多相關內容詳詢麗寶文化藝術基金會官網。

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