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國圖攜手東元基金會 數位開放原住民樂舞影音

2025/07/09 15:25

〔記者林曉雲／台北報導〕東元科技文教基金會推動「驚歎號原住民族群永續教育計畫」，與國家圖書館合作，數位開放包括「驚歎樂舞」原住民樂舞饗宴、古謠傳唱的影音內容及節目等資料，民眾可透過國圖「數位影音服務系統」精選主題區，點擊「驚歎號：原住民族群永續教育計畫」觀看，或到國圖閱覽珍貴的原住民資料。

東元科技文教基金會推動「2025驚歎樂舞──台灣原住民樂舞饗宴」活動，國圖館長王涵青等參與。（國圖提供）東元科技文教基金會推動「2025驚歎樂舞──台灣原住民樂舞饗宴」活動，國圖館長王涵青等參與。（國圖提供）

國圖館長王涵青指出，這次合作是國圖「數位影音服務系統」自去（2024）年9月改版上線以來的首批大量影音授權，不僅有高畫質影音內容，也包括節目演出的相關檔案，如節目單、歌詞劇本、演出字幕、演出樂譜、弦樂演奏檔、演出照片、原住民肖像攝影等，其中歷年的演出照片實錄與原住民肖像攝影高達6萬張，將原本的原住民文化紀錄影音，從賞析層次提昇到更細緻的研究層次。

東元科技文教基金會說明，長期關注原住民文化、深耕部落，支持逾10個族群、40多個部落或學校團隊，協助建立以人為本、以文化為根的傳習系統，並作為各團隊建立製作、演出及文化保存的平台，首批授權國圖開放的檔案，包括2016年至2024年的「驚歎樂舞」演出影音資料，共12支影片，以及基金會精心製作的布農族，鄒族，魯凱族，與排灣族的4張古謠專輯裡的所有內容，該計畫成果曾入圍9次傳藝金曲獎，其中2020驚嘆樂舞獲頒第32屆傳藝金曲獎最佳傳統表演藝術影音出版獎。

自8月1日起，國圖將開展3個月的「時空交織：原住民智慧與記憶的共鳴」展覽，其中設置「驚歎樂舞原住民影音資源」、「台灣原住民肖像」專區，展現原民樂舞與服飾中的傳承與創新。

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