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高美館「眼球世代藝術奇譚」 呈現數位原生世代的視覺奇想

2025/07/09 15:37

「眼球世代藝術奇譚」以大眾熟悉的動畫、漫畫及電玩元素，轉化為獨特的當代美學語言，打造數位原生世代的視覺奇想。（高美館提供）「眼球世代藝術奇譚」以大眾熟悉的動畫、漫畫及電玩元素，轉化為獨特的當代美學語言，打造數位原生世代的視覺奇想。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕還記得小時候天天熬夜打電玩破關的日子，和最喜歡的動漫、故事情節如何深深觸動自己嗎？高雄市立美術館推出「眼球世代藝術奇譚」，13組高雄藝術家以大眾熟悉的動畫、漫畫及電玩元素，轉化為獨特的當代美學語言，打造數位原生世代的視覺奇想，即日起至10月19日於高美館101-103展覽室展出。

高美館代館長林羿妏表示，高美館轉型發展「美術高雄」系列展覽計畫，攜手在地藝術家以藝術創作呈現高雄獨特的城市性格與多元魅力。「眼球世代藝術奇譚」正是「美術高雄」所推出的第3檔展出，聚焦探討當代ACG視覺文化如何影響這群1980年代以降出生的數位原生新世代藝術家，以及他們如何將大眾文化轉化為個人創作語境，並加入前輩藝術家倪再沁和李明則的作品，展開不同世代的對話，映照台灣世代視覺文化的變遷，同時也回應高雄在地文化脈絡，展開大南方藝術的前瞻視野與想像。

藝術家官孟玄以繪本般溫暖的筆觸，呈現對當代社會的觀察。（高美館提供）藝術家官孟玄以繪本般溫暖的筆觸，呈現對當代社會的觀察。（高美館提供）

「眼球世代藝術奇譚」錨定1980年代以後出生的「眼球世代」高雄藝術家，包含張騰遠、黃法誠、丁柏晏、官孟玄、張恩慈、林慶芳、林佩穎、張致中、走路草農／藝團、張程鈞、阮永翰等青年世代藝術創作者，加上倪再沁、李明則的精采作品，透過〈科幻焦慮與當代末世寓言〉、〈喧囂圖像↔內在風景〉和〈以■■作為媒介的在地意識〉3組關鍵字，匯聚出屬於高雄當代視覺文化的多重聲音。

展覽由張騰遠的虛構角色「鸚鵡人」揭開序幕，新作〈夢境驗光〉則開啟當代視覺圖像與想像並置的觀看體驗；黃法誠作品〈快打旋風〉結合筆下人物小明與90年代電玩快打旋風角色的武鬥姿態映射著社會緊張現況。

藝術家林慶芳邀請參觀民眾在展場中畫下自己的童年回憶。（高美館提供）藝術家林慶芳邀請參觀民眾在展場中畫下自己的童年回憶。（高美館提供）

林慶芳結合童年回憶的巨大尪仔標、張恩慈以迪士尼公主電影場景為靈感發想的新作〈無限重播〉，倪再沁〈超超扁平〉系列展現其對日本動漫與普普藝術的觀察與反諷，而李明則耗時7年所繪巨幅作品〈走自己路的〉堆砌出融合大眾與在地視覺文化特色的史詩畫卷。

展場特地設有閱讀書區，融入藝術家私房推薦書單，並與高雄市立圖書館國際繪本中心合作選書，精選與展覽主題呼應的繪本與漫畫，期待觀眾在閱讀中尋回自己的圖像記憶與世代共鳴。

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