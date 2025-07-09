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客家大戲《1895乙未英傑-徐驤》將巡演8縣市 再現台灣不畏強權歷史

2025/07/09 19:26

客委會策劃年度客家大戲《1895乙未英烈－徐驤》，向客家及各族群先烈保家衛國的犧牲奉獻致敬，將於8個縣市巡演， （客委會提供）客委會策劃年度客家大戲《1895乙未英烈－徐驤》，向客家及各族群先烈保家衛國的犧牲奉獻致敬，將於8個縣市巡演， （客委會提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年適逢1895乙未保台戰役130週年，客委會策劃年度客家大戲《1895乙未英烈－徐驤》，由榮興客家採茶劇團製作，向客家及各族群先烈保家衛國的犧牲奉獻致敬，也展現台灣不畏強權的精神。該劇將自8月10日起至10月12日在新北、桃園、新竹、苗栗、台中、台南、屏東及台東等8個縣市巡演。

客委會策劃年度客家大戲《1895乙未英烈－徐驤》，向客家及各族群先烈保家衛國的犧牲奉獻致敬，將於8個縣市巡演， （客委會提供）客委會策劃年度客家大戲《1895乙未英烈－徐驤》，向客家及各族群先烈保家衛國的犧牲奉獻致敬，將於8個縣市巡演， （客委會提供）

該劇講述台灣成為日本殖民地後，仕紳、地主及農民誓死保衛家園與家業的過程，其中苗栗頭份的徐驤散盡家財，與姜紹祖、吳湯興組織義軍，連同婦女運送兵糧和傳遞情報在各地作戰。徐驤歷經多場戰役，最終在台南曾文溪的第12次戰役中犧牲，被譽為烈士中的烈士。

客委會主委古秀妃向徐驤烈士後代，曾孫徐永康致贈《1895乙未英烈－徐驤》劇本。 （客委會提供）客委會主委古秀妃向徐驤烈士後代，曾孫徐永康致贈《1895乙未英烈－徐驤》劇本。 （客委會提供）

「1895乙未戰役」是台灣歷史戰鬥地域最廣、時間最長、死傷超過萬人的歷史事件，徐驤為保台義民領袖，展現客家族群守護台灣、不畏強權與不屈不撓的精神。客委會主委古秀妃今特別向徐驤烈士後代，曾孫徐永康致贈《1895乙未英烈－徐驤》劇本。

古秀妃認為，「乙未精神」正是「台灣精神」的體現，象徵客家人與土地深刻的情感連結，期盼透過戰役歷史與表演藝術的結合，傳遞客家族群的「義勇精神」，亦即「義民精神」，不僅是過去客家先民的價值，更能喚起社會對客家歷史記憶的共鳴與認同。

劇團藝術總監鄭榮興表示，該劇是繼《吳湯興》和《少年英雄－姜紹祖》之後的「客家抗日三部曲」的最終章，完整展現了3位抗日英雄的信仰、選擇和生命故事，並由獲傳藝金曲獎的演員蘇國慶飾徐驤，帶領數10位青年演員攜手演出，深具傳承意義。

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