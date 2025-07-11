收藏10餘萬件化石 王良傑用化石說台灣故事

王良傑說，研究化石的樂趣就是可以透過化石認識台灣，並述說台灣自己的故事。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市左鎮區菜寮溪近年接連出土珍貴化石，包括猛獁象、劍齒象與古鹿等大型哺乳動物遺骸，以及貝類、珊瑚、魚類等海洋生物化石，成為研究台灣地質演化的重要線索。化石達人、台南市自然史暨化石研究協會理事長王良傑今天受市議員李啟維之邀，在南市議會展示他的化石收藏，透過化石講述台灣自己的故事。

王良傑並非學院出身，而是靠著熱忱與長年實地踏查累積深厚知識。他長年在台南社區大學、新化社區大學擔任化石、考古及藥草班的講師，也受聘擔任成大地球科學、中山大學海洋科學的通識老師。

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王良傑說，菜寮溪流域橫跨多個地質時期的地層，受到地殼運動影響，原為海底沉積環境，經過抬升與造山運動後才逐漸成為陸地，因此能同時出土海相與陸相的化石，像是貝類、珊瑚與魚類，以及已滅絕的象類與鹿類等大型哺乳動物遺骸，這些化石提供科學家研究台灣古氣候與地形變化的重要依據。

王良傑受南市議員李啟維之邀，在南市議會展示及向民眾說明每一件化石的故事。（記者蔡文居攝）

王良傑說，他投入化石的研究和收藏已30餘年，迄今收藏了10幾萬件的化石，整個家裡面全都是他的收藏，連房間內也堆滿了他的化石。這些化石見證了台灣數百萬年來的地形與環境劇變，堪稱台灣地質演化的活教材。從海底變成陸地，台灣的誕生歷程，就寫在這些化石裡。每一塊化石，都是台灣說不完的故事。

他說，研究化石的樂趣就是可以透過化石，認識了解台灣，藉由教學、展覽等，向大家述說台灣自己的故事。

李啟維表示，左鎮菜寮溪的化石是台南的無價寶藏，不僅具有科學與教育價值，更是我們腳下土地演化的歷史見證。應該讓更多孩子了解台灣的地理與演化，也讓左鎮成為結合自然與教育的亮點景點。

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