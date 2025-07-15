黑嘉嘉訪故宮 見古代「碁女子」親解如今不同處

黑嘉嘉體驗古今對弈AI圍棋遊戲區。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮北院推出暑假特展「碁人弈事—古代圍棋文化」，昨（14）日特別邀請世界圍棋形象大使、職業棋士黑嘉嘉親臨走訪。身為當代最知名的女棋士，黑嘉嘉對於展覽中的「仕女對弈」特別有感，黑嘉嘉說，和今日男女混合競賽的狀況不同，令她印象深刻。

「碁人弈事」展出院藏自漢至清60餘件書畫、文獻與器物，從帝王將相、文人雅士、僧侶神仙到閨閣仕女，延伸至當代台灣棋壇風雲，勾勒橫跨千年的棋藝文化風華。

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余佩瑾副院長（左）以明仇英〈漢宮春曉〉的文創茶包禮盒致贈黑嘉嘉，國寶畫作中描繪了古代「碁女子」。（故宮提供）

黑嘉嘉表示，這次展覽內容非常豐富，許多關於仕女對弈的繪畫令人印象深刻。特別是其中通常是兩位女性對坐下棋，和今日男女混合競賽的狀況比較不同。除了圍棋，還有許多不同的古代遊戲，例如六博、雙陸，非常有意思。最後，黑嘉嘉也親自體驗展間互動區的古今對弈遊戲，該款遊戲是由圍棋人科技研發，可依照不同棋力和古代角色下棋，例如楊貴妃的狗、白居易與仙翁，吸引黑嘉嘉小試身手。

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