2025台加藝文節愛舞與三個人樂團演出 吸引超過4萬觀眾

「愛舞民族舞團」與「三個人樂團」表演驚艷各方。（記者張伶銖攝）

〔駐加特約記者張伶銖／溫哥華14日報導〕「2025 台灣加拿大藝文節」接連兩個周末在加拿大卑詩省的溫哥華及素里兩個城市登場，主辦單位台加文化協會指出，今年溫哥華場的參加人數約有4萬人，在素里場的參加人數應該有3000人，參加人數刷新往年紀錄。

應邀前來表演的宜蘭「愛舞民族舞團」，以及曾奪得傳藝金曲獎最佳跨界音樂專輯獎得主的「三個人樂團」，在表演時默契十足，將台灣傳統藝術之美發揮得淋漓盡致，大獲好評。

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他們先是在7月4日至6日於溫哥華藝術館廣場在戶外大舞台表演，之後於7月12日至13日兩天移師至素里市的室內演藝廳擔任壓軸表演。「愛舞」舞者不時更換繽紛舞衣翩翩起舞，搭配「三個人」創作的音樂，構成一幅唯美圖案，征服了在場觀眾。

還有現場觀眾紛紛打聽台上的舞者及音樂家是否就居住在溫哥華本地，當被告知這兩團體不是溫哥華本地的台裔藝術團體，而是來自太平洋另一岸的台灣時，觀眾們才知道原來是「有朋自遠方來」，因此更感到驚喜。

不管是在溫哥華或是在素里，均居住不少台裔移民，因此當舞台上有台灣藝術家表演時，當地的觀眾並不一定馬上聯想這些藝術家是主辦單位特別從台灣邀請。尤其在生活物價貴，酒店昂貴的溫哥華，欲自世界各國包括台灣邀請近20名表演成員，並不是件容易的事。

今年是台加文化協會第7屆舉辦「台加藝文節」，這並且是「台加藝文節」一連兩個周末在溫哥華及在素里登場。

出生於台灣的聯邦自由黨國會議員張瑋麟帶來加拿大總理卡尼的賀詞。（記者張伶銖攝）

值得注意的是，台加關係近年不斷提升，「台加藝文節」在溫哥華開幕或是在素里開幕時，均吸引不分黨派的政要前來祝賀並致詞。這包括今年第一次當選國會議員的「台灣囡仔」，聯邦自由黨國會議員張瑋麟（Wade Chang）在溫哥華代表加拿大總理卡尼（Mark Carney）宣讀賀函，讚揚台灣社群的貢獻和藝文節的豐富性。他說：「這個活動提醒我們台灣社群只會變得更強大堅韌，因為我們團結一致、看見彼此、感受彼此。」

聯邦保守黨3名國會議員古柏（中）、范博愛（右）及吉努斯（左）是加拿大國會「挺台三劍客」。（記者張伶銖攝）

向來挺台最力的3名保守黨國會議員，包括曾在國會發言支持台灣加入世界衛生組織（WHO）、並逐字將TAIWAN拼出的古柏（Michael Cooper）、亞伯他省的國會議員吉努斯（Garnett Genuis），以及蘭里-菲沙高地（Langley-Fraser Heights）選區的保守黨國會議員范博愛（Tako van Popta）。

向來支持台灣最給力的范博愛每場開幕均到場支持，他12日在素里市開幕儀式中說，他希望見到加台雙邊貿易金額翻倍，他並且將在國會發聲，支持台灣加入國際間有意義且重要的國際組織。

多名三級政要應邀出席了「台加藝文節」素里場開幕儀式，除了國會議員范博愛，卑詩省議會議長周行勵（Raj Chouhan）、素里市長洛克（Brenda Locke）及素里市議員Linda Annis及市議員Mike Bose，以及駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣 、僑務組長郭淑貞等台灣駐外官員均出席開幕式。

挺台不遺餘力的保守黨國會議員范博愛（左2）與劉立欣（左1）、僑務促進委員謝孟瑾（右2）及熱心推動台灣文化的台僑葉文秀（右1）站在觀光局的台灣宣傳看板前合影。（記者張伶銖攝）

劉立欣在致詞時提到，台灣隨時準備好在各個領域與加拿大的合作夥伴展開合作，這些領域包括天然氣（LNG）、水力發電及石油礦產，以及高科技創新領域，不只是人工智慧（AI），還包括許多其他方面。她並介紹台灣貿易中心扮演促成加台企業各領域合作的橋樑。

湯劍台畫家設計的「互動彩繪台灣」畫牆，結合眾人的努力，為台灣增添色彩。（記者張伶銖攝）

「台加藝文節」今年活動的另一特色，是畫家湯劍台設計的「互動彩繪台灣」壁畫，邀請大家一起來為台灣雲豹、台灣帝雉及101大樓畫上顏色，吸引了不同族裔的家長和小孩前來為台灣增添色彩，並藉此認識台灣。

台灣畫家湯劍台（左）與加西台灣藝術家協會會長蔡霞芬（右）一同彩繪台灣。（記者張伶銖攝）

現場亦設有「台灣留言板」，板上的留言有曾經到過台灣想念風土人情以及小吃的，也有人是正準備返回台灣參加大罷免活動的，還有人就是單純為台灣加油，從這些隻字片語看得出住在海外的移民或是外國友人，有多麼關心台灣。

想為台灣留言的人太多，活動還未結束，留言板已經留滿寫給台灣的話語。（記者張伶銖攝）

「台加藝文節」除了邀請台加兩國的表演團體演出，台灣觀光展等，現場亦展出台裔藝術家的畫作、周元英老師的環保紙藝作品，以及畫法家董籬主持的書法課程，以及李佳慧老師主持的畫臉活動，以及台灣學校作品展示等。今年卑詩省政府並頒給主辦單位台加文化協會「台灣傳統月」 的證書，肯定主辦單位在整個7舉辦與台灣傳統文化有關活動的努力。

卑詩省省議員康安禮（右1）及周炯華（左2）、崔保羅（左1）上台頒發「台灣傳統月」證書，由台加文化協會理事長蔡雅玲（右2）代表接受。（記者張伶銖攝）

一名男士正在寫台灣留言板。（記者張伶銖攝）

有義工正在為台灣地圖塗上顏色。（記者張伶銖攝）

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