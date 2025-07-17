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八卦山步道大變身 7件「山風」藝術品搶先看

2025/07/17 19:11

鏡面結合枯木，反射出空中飛翔的灰面鵟鷹，喚起觀眾對在地生態與被遺忘樹木的重新認識。（彰化縣文化局提供）鏡面結合枯木，反射出空中飛翔的灰面鵟鷹，喚起觀眾對在地生態與被遺忘樹木的重新認識。（彰化縣文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化八卦山文學步道大變身！現在不只有走步道、看詩詞，還多了藝術裝置可以拍照打卡。彰化縣文化局今年邀請彰化師大美術學系師生進駐步道，推出「山風」文學步道藝術介入空間計畫，由教授陳一凡帶領12位碩士班學生創作7件裝置藝術作品，展期一路到12月31日，就是要讓民眾走在步道上也能感受藝術和文學交織的魅力。

虛構鳥居搭配簾幕影像，將彰化神社過往景象與現今步道場景重疊，引領民眾穿越時空感受文化變遷。（彰化縣文化局提供）虛構鳥居搭配簾幕影像，將彰化神社過往景象與現今步道場景重疊，引領民眾穿越時空感受文化變遷。（彰化縣文化局提供）

2001年就有的八卦山文學步道，是條融合自然、歷史與人文的步道，沿途可以看到詩詞年表、詩人詩亭，還藏著不少彰化故事。像這次展覽中的《看見神社》，就把彰化神社舊址與今日景色融合，讓人彷彿穿越時空；而《花有語意》則用塑膠和金屬打造出花朵，傳達「不靠陽光與水，也能盛開」的意象。

以塑膠與金屬為媒材打造花朵造型，傳達即使不依賴陽光與水，也能用自己的方式綻放生命。（彰化縣文化局提供）以塑膠與金屬為媒材打造花朵造型，傳達即使不依賴陽光與水，也能用自己的方式綻放生命。（彰化縣文化局提供）

其他作品也都很有巧思，包括《風景的圖層》用詩詞和山景拼出新的視角、《時間的光譜》用八卦山植物做成藍曬畫、還有結合鏡面與枯木的《在這裡沒有消亡》，喚起大家對生態的重視。

透過詩句與文字的疊合設計，融合八卦山的詩詞、歷史與風景，重構一幅屬於當下的藝術風景畫。（彰化縣文化局提供）透過詩句與文字的疊合設計，融合八卦山的詩詞、歷史與風景，重構一幅屬於當下的藝術風景畫。（彰化縣文化局提供）

利用八卦山植物現地採集與藍曬技法，記錄下時間流動與自然季節的變化。（彰化縣文化局提供）利用八卦山植物現地採集與藍曬技法，記錄下時間流動與自然季節的變化。（彰化縣文化局提供）

像《陣陣花香》利用回收花器與彩色風車，讓風吹過也能帶動視覺變化，而《光域》則以彩虹色串聯樹林，象徵多元與自由，充滿正能量。

以回收花器與風車構成動態裝置，讓風吹動視覺，重塑步道荒角為自然與藝術交融的新風景。（彰化縣文化局提供）以回收花器與風車構成動態裝置，讓風吹動視覺，重塑步道荒角為自然與藝術交融的新風景。（彰化縣文化局提供）

文化局長張雀芬表示，希望透過藝術轉化文學步道的深層意義，不只讓大家重拾對在地歷史的認同，也替八卦山注入新的生命力。

彩虹色系的繩索穿插於樹林間，象徵自由與多元，轉化文學家對理想社會的追求，讓步道成為公共創作的力量場域。（彰化縣文化局提供）彩虹色系的繩索穿插於樹林間，象徵自由與多元，轉化文學家對理想社會的追求，讓步道成為公共創作的力量場域。（彰化縣文化局提供）

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