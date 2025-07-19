百年技藝轉型經營 「信二竹店」王壬煇翻轉竹工藝產業

王壬煇堅持轉型不轉行，讓傳統竹藝從沒落走向重生。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕竹器曾是台灣人生活中不可或缺的一部分。信二竹店第3代王壬煇從居家竹器到宗教與展示竹器，不斷求新求變，讓竹藝可俗可雅並一躍而上國際舞台，百年老店化危機為轉機，也展現如竹子般不屈的韌性。

以包管結合鑽孔榫接工法製作的竹椅，密合度高，椅子堅固絕不搖晃。（台南市政府提供）

王壬煇的祖父在日治時期曾遠赴日本交流，返台後於1906年開設「福泰竹店」並授藝給兒子，1960年王任煇的父親王火曜以自己的日本名字「信二」為名創立竹店，傳到王壬煇之手，成為家族唯一的竹藝傳承者。

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為了讓竹椅表面平滑，連打磨都有特別的工具與技法。（台南市政府提供）

王壬煇接手後，有感於塑膠製品對竹家具的衝擊，轉型突圍，他看準台灣人喪禮重視排場的心理，將竹製品運用於告別式的花圈與牌樓，並與花藝師配合，轉做會場與展場的設計布置，同時也持續製作竹椅、小吃用的叉子等生活竹器，以及廟宇用的鑼鼓架、神明背椅、廟會花車，憑著技藝與口碑，在竹藝產業日漸蕭條時，一枝獨秀地穩守住生意。

民間廟會遶境用的鑼鼓架，有不少是出自王壬煇之手。（台南市政府提供）

王壬煇表示，期間思考要讓傳統竹藝走向國際，鼓勵下一代積極經營社群，因而引起日本人與媒體的注意，經由社群粉絲推薦，將母子椅（椅轎）送到日本參展，並在2018年日本民藝館展中獲獎，成功將台灣竹藝推展到日本。

信二竹店。（台南市政府提供）

王壬煇說，如今每年的日本黃金週、暑假與過年期間，常有日本客人專程來購買，做生意之餘還結交到不少日本朋友。一輩子不轉行是王壬煇的堅持，靠著轉型與經營，他讓信二竹店從夕陽產業裡翻身再起。

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