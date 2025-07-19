自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

百年技藝轉型經營 「信二竹店」王壬煇翻轉竹工藝產業

2025/07/19 16:35

王壬煇堅持轉型不轉行，讓傳統竹藝從沒落走向重生。（台南市政府提供）王壬煇堅持轉型不轉行，讓傳統竹藝從沒落走向重生。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕竹器曾是台灣人生活中不可或缺的一部分。信二竹店第3代王壬煇從居家竹器到宗教與展示竹器，不斷求新求變，讓竹藝可俗可雅並一躍而上國際舞台，百年老店化危機為轉機，也展現如竹子般不屈的韌性。

以包管結合鑽孔榫接工法製作的竹椅，密合度高，椅子堅固絕不搖晃。（台南市政府提供）以包管結合鑽孔榫接工法製作的竹椅，密合度高，椅子堅固絕不搖晃。（台南市政府提供）

王壬煇的祖父在日治時期曾遠赴日本交流，返台後於1906年開設「福泰竹店」並授藝給兒子，1960年王任煇的父親王火曜以自己的日本名字「信二」為名創立竹店，傳到王壬煇之手，成為家族唯一的竹藝傳承者。

為了讓竹椅表面平滑，連打磨都有特別的工具與技法。（台南市政府提供）為了讓竹椅表面平滑，連打磨都有特別的工具與技法。（台南市政府提供）

王壬煇接手後，有感於塑膠製品對竹家具的衝擊，轉型突圍，他看準台灣人喪禮重視排場的心理，將竹製品運用於告別式的花圈與牌樓，並與花藝師配合，轉做會場與展場的設計布置，同時也持續製作竹椅、小吃用的叉子等生活竹器，以及廟宇用的鑼鼓架、神明背椅、廟會花車，憑著技藝與口碑，在竹藝產業日漸蕭條時，一枝獨秀地穩守住生意。

民間廟會遶境用的鑼鼓架，有不少是出自王壬煇之手。（台南市政府提供）民間廟會遶境用的鑼鼓架，有不少是出自王壬煇之手。（台南市政府提供）

王壬煇表示，期間思考要讓傳統竹藝走向國際，鼓勵下一代積極經營社群，因而引起日本人與媒體的注意，經由社群粉絲推薦，將母子椅（椅轎）送到日本參展，並在2018年日本民藝館展中獲獎，成功將台灣竹藝推展到日本。

信二竹店。（台南市政府提供）信二竹店。（台南市政府提供）

王壬煇說，如今每年的日本黃金週、暑假與過年期間，常有日本客人專程來購買，做生意之餘還結交到不少日本朋友。一輩子不轉行是王壬煇的堅持，靠著轉型與經營，他讓信二竹店從夕陽產業裡翻身再起。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應