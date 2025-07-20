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藝文 > 藝起享享 > 看表演

宜蘭「夏日宜劇場」開箱 歌仔戲實境秀展現幕前幕後魅力

2025/07/20 17:28

宜蘭演藝廳夏日宜劇場，由蘭陽戲劇團的「歌仔實境秀」率先登場。（宜蘭縣府提供）宜蘭演藝廳夏日宜劇場，由蘭陽戲劇團的「歌仔實境秀」率先登場。（宜蘭縣府提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭演藝廳暑假重頭戲夏日宜劇場，由蘭陽戲劇團的「歌仔實境秀」率先登場，透過三面式舞台設計，讓觀眾近距離觀賞歌仔戲前台與後場的即時互動，27、31日另邀金馬舞蹈先生團隊，以工作坊形式安排演員與觀眾互動演出。

蘭陽戲劇團歌仔戲新秀，表演「梁祝」等經典折子戲。（宜蘭縣府提供）蘭陽戲劇團歌仔戲新秀，表演「梁祝」等經典折子戲。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府文化局今天（20日）指出，2025夏日宜劇場系列活動，有5場劇場開箱工作坊及3檔戲劇節目。劇場開箱工作坊昨天由蘭陽戲劇團打頭陣，25名歌仔戲新秀，登台表演「梁祝」等6齣經典折子戲。

蘭陽戲劇團的「歌仔實境秀」幕前、幕後動態一目了然。（宜蘭縣府提共）蘭陽戲劇團的「歌仔實境秀」幕前、幕後動態一目了然。（宜蘭縣府提共）

演出團隊把原本看不到的後台搬到舞台後方，幕前、幕後動態一目了然，觀眾不僅欣賞到演員精彩演繹，更一窺燈光師、化妝師、樂師等幕後職人專業分工，看見不一樣的歌仔戲真實呈現。

27及31日的表演，1天有各2場次，均由金馬舞蹈先生團隊擔綱演出，表演過程中將安排演員與觀眾互動，採線上報名，詳情請上宜蘭演藝廳臉書粉專查詢。

戲劇節目為售票演出，活動時間8月3日、16日、30日，節目購票請上OPENTIX兩廳院文化生活售票網，網址：https://www.opentix.life/

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