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紙風車《燈怪》客語傳遞海洋議題 2天冒雨首演吸近萬民眾觀賞

2025/07/20 20:51

客家委員會攜手紙風車劇團所推之原創親子劇《燈怪》，昨今2天晚間在台北國家兩廳院藝文廣場進行世界首演。（記者楊綿傑攝）客家委員會攜手紙風車劇團所推之原創親子劇《燈怪》，昨今2天晚間在台北國家兩廳院藝文廣場進行世界首演。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕萬人共賞客家親子劇！客家委員會攜手紙風車劇團所推之原創親子劇《燈怪》，昨、今2天晚間在台北國家兩廳院藝文廣場進行世界首演，雖然兩日天氣都時有飄雨，民眾即使穿上雨衣也未離去，氣氛熱絡。客委會表示，全劇使用比例較以往都高，但透過字幕與劇情還是讓大小朋友津津有味，甚至還能說上幾句客語。

超過3層樓高、會噴煙發光的「燈怪國王」震撼現場。（記者楊綿傑攝）超過3層樓高、會噴煙發光的「燈怪國王」震撼現場。（記者楊綿傑攝）

《燈怪》以客語為主、華語為輔，講述瓜瓜族與燈族如何從誤解走向理解、從對立邁向共生的故事，劇情傳達客家人「敬天惜物、尊重自然」的精神，劇中屢次提及氣候變遷、海洋復育內容，反映出台灣身為海洋國家的文化特色與環境關懷寓意。2天初估超過9000名觀眾到現場共襄盛舉，線上直播也破千人觀賞。

客委會與紙風車3年多前也曾推出客家親子劇《雨馬》，在燈光特效加持超大型雨馬道具下，登台後佳評如潮，甚至在數年間還巡迴全台多處演出。此次再推出《燈怪》，進一步結合更多動畫特效，讓場景更加逼真，如颱風天、海底世界都栩栩如生，超大的燈怪道具更是讓小朋友驚呼連連。

客委會主委古秀妃指出，《燈怪》耗時2年籌備製作，是融合客家語言、美學、科技與跨領域創意的文化盛宴，有助大眾更親近客家文化。《燈怪》的客語比例比之前高，彩排時有點擔心孩子及觀眾聽不懂，雖然有搭配字幕，但小小孩識字有限，怕會因聽不懂而看不下去。不過，從演出的結果來看，發現自己多慮了。而演出結束後，不少小朋友都能說上幾個客語單詞，也能看出藝術帶來的強大影響力。

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