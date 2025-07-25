屏東大武營區修復後首座歷史建築開放 「好屏生活長照館」今啟用

好屏生活長照館今揭牌啟用。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府保留大武營區13棟建築，2021年登錄歷史建築，陸續完成修復工程，其中原來的033聯合二級場打造成「好屏生活長照館」，今（25）日啟用，開放民眾參觀體驗，為大武營區修復完成後首座開放的歷史建築。

「好屏生活長照館」是由原大武營區033聯合二級場改造而成。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米主持揭牌儀式時表示，屏東人口老化截至6月底已達21.37%，已是超高齡社會，縣府思考的不只是照顧，更是讓每一位縣民，在熟悉的土地上，有一個安心、學習與參與的地方。這座歷史建築033聯合二級場，從歷史建物轉化為全民共享的照護平台「好屏生活長照館」，縣府希望在這裡，讓長照成為一種生活方式，也成為屏東人世代互相照應的證明。

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好屏生活長照館內有親子圖書共讀。（記者羅欣貞攝）

屏縣府長期照護處表示，長照館有最即時的長照資訊與諮詢服務提供，每天有4場次VR及高齡模擬體驗、長照主題展覽、電影播放、多元照顧及健康講座、親子圖書共讀等系列活動，希望民眾走進長照館，能更認識什麼是長照，更能理解自己與家人的需要，大小朋友可以用自己參與的方式來認識長照議題。也歡迎各級學校將好屏生活長照館作為戶外教學的場域。

民眾可在好屏生活長照館內參與高齡模擬體驗。（記者羅欣貞攝）

「好屏生活長照館」為長照體驗基地，占地約200坪，委由大仁科技大學經營管理，服務時間為週二至週日上午9時至下午5時，民眾可逕自前往或團體預約導覽，免費參觀，透過館內提供的資訊與體驗，增進長照通識知能，及早做好家庭照顧準備，洽詢電話：08-7558111。

在好屏生活長照館可透過VR體驗遊戲，學習如何幫高齡長輩解決問題。（記者羅欣貞攝）

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