歐洲最大狗狗博物館免費開放參觀 愛犬也能同遊

民眾帶著愛犬一同參觀博物館。（歐新社提供）

〔李珞玟／綜合外電報導〕在法國巴黎近郊的歐貝維利耶，開設了歐洲最大的狗狗博物館中央犬科博物館（Centrale Canine），占地500平方公尺，展出數百件與狗狗相關的藝術品，即日起至9月1日免費入場，需提前預約。

導覽員解說西班牙野生動物畫家Miguel Angel Moraleda的作品。（歐新社提供）

過去，這座博物館主要開放給獸醫、研究人員和相關專業人士，今年首次向大眾開放，成為全球第二大的狗狗主題博物館，僅次於美國紐約市AKC狗狗博物館（AKC Museum of Dog）。館內展品豐富，包括描繪各種犬類的畫作、藝術品、雕塑、古早廣告、陶器、書籍等，可深入了解狗的育種、訓練、美容等主題，以及狗在歷史上對人類生活的深遠影響。

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館內展出狗狗雕像與相關文獻。（歐新社提供）

特別的是，這座博物館不僅對人類開放，更歡迎民眾帶著愛犬一同參觀（需繫上牽繩），讓毛小孩也能在此認識新朋友，度過愉快時光。

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