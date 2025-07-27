維也納夏季國際青少年音樂節 我國「好聲樂集青少年弦樂團」奪金獎

「好聲樂集青少年弦樂團」於維也納史特勞斯之家演出，我國駐奧地利大使劉玄詠（中）肯定好聲音樂總監吳庭毓（左一）及駐團指揮曹立東（右一）帶領青少年的優異表現。（好聲樂集青少年弦樂團提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕第17屆「維也納夏季國際青少年音樂節」（Summa Cum Laude International Youth Music Festival），我國「好聲樂集青少年弦樂團」，在全球四大洲優秀青少年樂團中脫穎而出，近日勇奪弦樂組第一名金獎（1st Prize with Outstanding Success），創下我國民間弦樂團獲得該獎項之最佳紀錄。

團員年齡橫跨10至28歲，最遠來自花蓮，成員遍佈新竹、基隆、新北市等地，樂團團長蕭育霆創作「島嶼複音（Polyphony from Formosa）」，以弦樂勾勒出台灣多元文化島嶼的聲音景觀，融入原住民歌謠、客家挑擔歌、閩南童謠、新移民都市節奏，展現多元文化與堅毅不屈的台灣精神。

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前國家交響樂團（NSO）首席教授吳庭毓擔任音樂總監，好聲青弦於2023年、2024年連續獲得新加坡萊佛士國際音樂節金獎之後，第3度在國際大賽中榮獲金牌肯定，展現我國青少年音樂家紮實的演奏實力與獨特文化美學。

指揮吳庭毓帶領好聲樂集青少年弦樂團拿下金獎殊榮。（好聲樂青少年弦樂團提供）

蕭育霆說明，音樂節匯聚來自歐洲、美洲、亞洲、澳洲等數十個國家地區的青年樂團共計28組參賽隊伍，演出場地包括維也納金色大廳、維也納音樂大學及史特勞斯之家音樂廳等指標性音樂殿堂。

主辦單位肯定好聲青弦的表現「極具層次、節奏鮮明、情感飽滿」，並對其演出原創作品感到「驚喜與感動」，讚許是具文化深度與藝術高度的全方位演出。

樂團並在維也納史特勞斯之家音樂廳演出，我國駐奧地利大使劉玄詠親臨現場觀賞，高度肯定樂團的整體表現。好聲青弦為台灣首支以民間運作模式，榮獲國際賽事最高榮譽的青少年弦樂團，劉玄詠盛讚全體師生及家長，在資源有限、條件艱困的情況下，仍持續投入音樂教育與國際交流，對其堅持與努力表達最深的敬意與肯定。

駐團指揮老師、活動總策劃人曹立東表示，樂團歷經4年的穩定訓練，在24週訓練規劃內，完善從古典，浪漫到當代全新創作的精湛演出，站上世界舞台，用台灣歌謠打動每位觀眾的心，巡迴最終場於匈牙利李斯特音樂院演出時，在滿場觀眾前演奏「望春風」曲調時，不少僑胞及當地觀眾都感動落淚。

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