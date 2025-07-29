文化部補助千萬 總爺藝文中心中山堂升級專業小劇場

總爺藝文中心中山堂獲文化部補助千萬元，升級整建打造專業劇場。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕總爺藝文中心中山堂獲文化部補助千萬元，升級整建打造專業劇場，未來可容納241席觀眾，提供小型表演團體專業展演空間。

總爺藝文中心中山堂獲文化部補助千萬元，升級整建打造專業劇場。（南市文化局提供）

總爺藝文中心前身為總爺糖廠，已成在地的文化後花園，融合藝文展覽、工藝推廣、駐村創作與節慶活動等多元功能。

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中山堂為總爺糖廠的代表建築之一，歷史可溯至日治時期，原為糖廠召開集會與居民休閒活動的場所，現有建築則建於1957年，當年有糖廠員工、眷屬及地方居民常在此觀賞電影、表演或舉辦重要活動。文化局接手營運逾24年，場館逐漸承載起地方藝文核心角色。

因每年5至10月間的梅雨與颱風季節，常造成戶外藝文活動被迫延期或取消，中山堂整建為室內專業小劇場，導入專業劇場機能，除可供在地學校與藝文團體日常使用，更有助專業團隊深入地方。

文化局表示，中山堂也將成為舉辦國際論壇、藝文交流及人才培育等多功能平台，為地方創造更多元文化參與可能，將持續推動總爺藝文中心整體場域的升級發展。

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