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8/16「親愛茶金」之旅 邀你探索北埔洋樓與原民音樂魅力

2025/07/31 15:04

8月16日的「親愛茶金」之旅，希望引薦大家認識親愛愛樂，讓愛心成為支持他們繼續努力的泉源。資料照。（記者廖雪茹攝）8月16日的「親愛茶金」之旅，希望引薦大家認識親愛愛樂，讓愛心成為支持他們繼續努力的泉源。資料照。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕姜阿新教育基金會與親愛愛樂首度攜手合作，8月16日推出「親愛茶金」洋樓與音樂的愛心之旅，邀請民眾走進北埔姜阿新洋樓，聆聽姜阿新後代親自導覽《茶金》歲月，同時參訪竹東親親愛樂園區，欣賞原住民孩子用音樂展翅飛翔，讓週末充實心靈滿滿的感動！

「親愛茶金」洋樓與音樂的愛心之旅，邀請民眾走進北埔姜阿新洋樓，聆聽姜阿新後代親自導覽《茶金》歲月。（記者廖雪茹攝）「親愛茶金」洋樓與音樂的愛心之旅，邀請民眾走進北埔姜阿新洋樓，聆聽姜阿新後代親自導覽《茶金》歲月。（記者廖雪茹攝）

新竹縣縣定古蹟北埔姜阿新洋樓，易主半世紀後由子孫出資買回，歷經修復再利用風華再現，融合中西建築特色，用材與工法都相當考究，每一件家具都經過精挑細選，展現和洋與傳統交織的樸素優雅，也是公視影集《茶金》的背景場域，目前由姜阿新教育基金會經營管理，並以洋樓為平台從事古蹟保護及公益事務。

而來自南投仁愛鄉的親愛愛樂，創辦人王子建與陳珮文夫妻原為國小老師，為幫助原鄉經濟困頓的家庭，於2008年創立了親愛愛樂弦樂團，17年來拉拔了上百名原民孩子，全額支付生活費和學費；親愛愛樂透過多元方式教導孩子自立自足，去年因緣際會進駐台鐵竹東車站東側園區，並開辦新竹縣親愛音樂教育實驗學校教育機構。

姜阿新教育基金會表示，8月16日的「親愛茶金」之旅，目的在引薦大家認識親愛愛樂的老師、學生及家長，甚至襁褓中的娃娃如何努力地求生及成長，讓愛心成為支持他們繼續努力的泉源。活動時間上午10點到下午4點30分，滿20人成團，即日起到8月7日受理報名，費用每人1500元，包含導覽、餐費、音樂會、下午茶。

活動期間交通自理，洋樓提供一台車免費接駁至親愛愛樂，共7個名額，額滿為止。報名網頁： https://forms.gle/TVd9w8wJpHW7ksx1A

另外，親愛愛樂年度巡演《Yaki的水芫花》，歷時3年創作，12首原創曲目，繼台北中山堂、台中國家歌劇院演出之後，8月24日下午2點30分將在新竹市文化局演藝廳演出，也歡迎民眾踴躍支持，購票請上年代售票系統，購票專線： 03-5100749。

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