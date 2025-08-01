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國圖原住民特展今開展 澳洲原住民族跨6萬年知識參展

2025/08/01 19:22

國圖原住民特展今開展 ，國圖館長王涵青（右）感謝教授孫大川（左）。（國圖提供）國圖原住民特展今開展 ，國圖館長王涵青（右）感謝教授孫大川（左）。（國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕今（1）日是原住民族日，國家圖書館閱覽大廳開展，「時空交織：原住民智慧與記憶的共鳴」特展，其中，「誰的凝視：『臺灣記憶』中的原住民影像」展區，精選19世紀至日治時期的歷史照片與明信片，搭配觀眾互動回應區，引導重新思考影像的詮釋與觀看視角；「澳洲原住民知識圖書展」則首度引介「第一知識」系列內容，結合國圖館藏書籍，展現澳洲原住民族橫跨6萬年的知識體系。

國圖原住民族特展開展，老師邱霄鳳導覽原住民文物。（國圖提供）國圖原住民族特展開展，老師邱霄鳳導覽原住民文物。（國圖提供）

國圖館長王涵青表示，展覽以「原住民智慧與記憶的共鳴」為主題，聚焦原住民族的智慧傳承與文化表述，以「文化保存」與「跨國對話」為策展核心，匯集國立自然科學博物館、東元科技文教基金會及山海文化雜誌社等單位共同參與，透過館際與民間合作，從更宏觀的視角呈現原住民族知識體系於全球脈絡中的文化意義。

特展規劃5大展區，串聯跨國知識、部落記憶與當代表述，從古老文物到現代書寫，呈現原住民族與自然、宇宙、生命深刻連結的智慧，「驚嘆樂舞原住民影音資源展」展出由東元科技文教基金會捐贈的珍貴影音資料與原住民肖像、服飾數位影像，觀眾可透過高畫質紀錄，感受部落青年在舞台上延續文化的動人力量。

「原住民文物展」展出排灣族世代傳承的生活器物與服飾配件，呈現手工技藝與山林素材融合的生活智慧；「介入書寫：『山海』與孫大川的文化實踐」則透過文稿、手札與影像，描繪作家孫大川穿梭學術與文化之間的生命軌跡，見證一位原住民族行動者如何以文字架起族群與知識的橋樑，展期至11月2日止。

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