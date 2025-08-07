自由電子報
藝文 > 即時

50萬人見證台灣之光！妮妃雅化身巨型「婚禮捧花」 阿姆斯特丹驕傲節雨中歡呼「我願意」

2025/08/07 08:30

妮妃雅化身巨型「婚禮捧花」參加阿姆斯特丹驕傲節。（@Tao.Co_studio提供）妮妃雅化身巨型「婚禮捧花」參加阿姆斯特丹驕傲節。（@Tao.Co_studio提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕今年甫落幕的阿姆斯特丹驕傲節（Amsterdam Pride）大遊行上，台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）以一身「婚禮捧花」造型現身亞洲驕傲船（Asian Pride Boat），白色與金色交織的禮服裙襬宛如盛開的巨型花束，在滂沱大雨中亮眼到不行，為運河邊50萬名觀眾送上愛與平權的訊息。

運河兩邊擠滿約50萬名熱情觀眾。（@Tao.Co_studio提供）運河兩邊擠滿約50萬名熱情觀眾。（@Tao.Co_studio提供）

妮妃雅此行由駐法國台灣文化中心、駐荷蘭代表處與阿姆斯特丹亞洲驕傲協會（Asian Pride）聯手邀請。文化部表示，她領軍的亞洲驕傲船以「我願意」（We Do）為主題，船身懸掛印有「婚姻平權，台灣亞洲第一」的心型氣球，象徵台灣是亞洲第一個通過同性婚姻法的國家，即使現場下著大雨，沿岸群眾依舊擠滿河道兩側，雨傘、相機、手機齊舉，為她高聲歡呼。

亞洲驕傲協會（Asian Pride）表示，很榮幸邀請來自台灣的特使妮妃雅與會，台灣是亞洲第一個實現婚姻平權的國家，希望亞洲其他國家也能對婚姻平權說「YES」，妮妃雅將這訊息傳遞給世界，而紀錄片的放映，展現臺灣獨特的文化及對彩虹族群自由的禮讚。

巴文中心主任胡晴舫（右起）、妮妃雅、駐荷蘭代表處大使田中光（右三）以及亞洲驕傲協會代表們合影。（阿姆斯特丹亞洲驕傲協會提供）巴文中心主任胡晴舫（右起）、妮妃雅、駐荷蘭代表處大使田中光（右三）以及亞洲驕傲協會代表們合影。（阿姆斯特丹亞洲驕傲協會提供）

除了運河大遊行，亞洲驕傲協會在驕傲節期間也策劃「亞洲驕傲影展」（Asian Pride Cinema），放映多部亞洲性別議題影片，包括台灣導演陳俊志《美麗少年》、陳昆禾《瑞秋》，從1990年代末到2020年代初，記錄了多元性別議題如何從邊緣逐步走進大眾視野。映後座談上，妮妃雅以一貫幽默魅力和來自世界各地的粉絲互動，並直言自己持續變裝的最大動力，就是「讓世界看見台灣」。

阿姆斯特丹驕傲節每年吸引超過50萬名觀眾，並由荷蘭國營電視台全程轉播。今年的亞洲驕傲船在AVROTROS直播鏡頭下成為焦點，妮妃雅也登上荷蘭全國性報紙《NRC Handelsblad》的專訪版面。

亞洲驕傲協會指出，邀請妮妃雅是希望亞洲其他國家也能對婚姻平權說「YES」；駐法國台灣文化中心主任胡晴舫則讚她是「最好的文化大使」，用國際舞台告訴全世界台灣珍視愛、和平與多元價值。在雨水與掌聲交織的阿姆斯特丹，妮妃雅像一束盛開的捧花，為驕傲節帶來了一抹來自台灣的溫柔而堅定的光。

